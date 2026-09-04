Classements F1 : tous les changements après la décision du GP de Monaco

Après le verdict rendu par la Cour d'Appel internationale de la FIA, les résultats définitives du Grand Prix de Monaco ont été modifiés et officialisés.

La principale incidence concerne le recul de Pierre Gasly de la troisième à la septième place, qui a des conséquences directes sur le duel entre Alpine et Racing Bulls au championnat constructeurs. L'écurie de Faenza porte ainsi son avance à 16 points.

Le classement mis à jour du Grand Prix de Monaco

Le championnat pilotes mis à jour

Le championnat constructeurs mis à jour