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Classements F1 : tous les changements après la décision du GP de Monaco

La Cour d'Appel internationale de la FIA a entériné les résultats du Grand Prix de Monaco 2026 de Formule 1, avec une incidence sur les deux championnats.

Basile Davoine
Publié:
Franco Colapinto, Alpine

Photo de : Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Après le verdict rendu par la Cour d'Appel internationale de la FIA, les résultats définitives du Grand Prix de Monaco ont été modifiés et officialisés.

Lire aussi :

La principale incidence concerne le recul de Pierre Gasly de la troisième à la septième place, qui a des conséquences directes sur le duel entre Alpine et Racing Bulls au championnat constructeurs. L'écurie de Faenza porte ainsi son avance à 16 points. 

Le classement mis à jour du Grand Prix de Monaco

Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 78

2:23'31.243

   108.814 4 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 78

+6.271

2:23'37.514

 6.271 108.735 5 18   Ferrari Ferrari
3 France I. Hadjar Red Bull 6 78

+23.394

2:23'54.637

 17.123 108.519 4 15   Red Bull Red Bull
4 Australia O. Piastri McLaren 81 78

+24.261

2:23'55.504

 0.867 108.508 5 12   McLaren Mercedes
5 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 78

+26.553

2:23'57.796

 2.292 108.480 4 10   RB Red Bull
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 78

+29.010

2:24'00.253

 2.457 108.449 4 8   RB Red Bull
7 France P. Gasly Alpine 10 78

+30.369

2:24'01.612

 1.359 108.432 4 6   Alpine Mercedes
8 Thailand A. Albon Williams 23 78

+33.413

2:24'04.656

 3.044 108.394 5 4   Williams Mercedes
9 France E. Ocon Haas 31 78

+37.140

2:24'08.383

 3.727 108.347 5 2   Haas Ferrari
10 Spain F. Alonso Aston Martin 14 78

+41.899

2:24'13.142

 4.759 108.287 6 1   Aston Martin Honda
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 78

+42.748

2:24'13.991

 0.849 108.277 7     Audi Audi
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 78

+43.353

2:24'14.596

 0.605 108.269 5     Mercedes Mercedes
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 78

+44.102

2:24'15.345

 0.749 108.260 6     Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 78

+48.964

2:24'20.207

 4.862 108.199 5     Alpine Mercedes
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 78

+49.153

2:24'20.396

 0.189 108.197 6     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Jr Williams 55 70

+8 Tours

2:13'32.889

 8 Tours 104.946 5   Accident Williams Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 64

+14 Tours

1:25'42.849

 6 Tours 149.497 3   Accident Ferrari Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 56

+22 Tours

1:15'16.761

 8 Tours 148.942 1   Accident Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 1 43

+35 Tours

56'36.709

 13 Tours 152.078 1   Abandon McLaren Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas 87 27

+51 Tours

36'57.098

 16 Tours 146.297 2   Abandon Haas Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 15

+63 Tours

21'03.117

 12 Tours 142.661 2   Abandon Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 0

78 Laps

     1   Abandon Red Bull Red Bull
Voir les résultats complets

Le championnat pilotes mis à jour

Pos. Pilote Points
1 ItalyK. AntonelliMercedes 242
2 United KingdomG. RussellMercedes 183
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 183
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 159
5 MonacoC. LeclercFerrari 155
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 112
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 106
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51
10 FranceP. GaslyAlpine 35
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 25
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HülkenbergAudi 6
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls  
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

Le championnat constructeurs mis à jour

Pos. Équipes Points
1 GermanyMercedes 425
2 ItalyFerrari 338
3 United KingdomMcLaren 265
4 AustriaRed Bull 189
5 ItalyRacing Bulls 70
6 FranceAlpine 54
7 United StatesHaas 21
8 GermanyAudi 16
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac  

 

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