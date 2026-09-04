Classements F1 : tous les changements après la décision du GP de Monaco
La Cour d'Appel internationale de la FIA a entériné les résultats du Grand Prix de Monaco 2026 de Formule 1, avec une incidence sur les deux championnats.
Photo de : Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Après le verdict rendu par la Cour d'Appel internationale de la FIA, les résultats définitives du Grand Prix de Monaco ont été modifiés et officialisés.
La principale incidence concerne le recul de Pierre Gasly de la troisième à la septième place, qui a des conséquences directes sur le duel entre Alpine et Racing Bulls au championnat constructeurs. L'écurie de Faenza porte ainsi son avance à 16 points.
Le classement mis à jour du Grand Prix de Monaco
Course
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|78
|
2:23'31.243
|108.814
|4
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|78
|
+6.271
2:23'37.514
|6.271
|108.735
|5
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|78
|
+23.394
2:23'54.637
|17.123
|108.519
|4
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|78
|
+24.261
2:23'55.504
|0.867
|108.508
|5
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|78
|
+26.553
2:23'57.796
|2.292
|108.480
|4
|10
|RB
|Red Bull
|6
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|78
|
+29.010
2:24'00.253
|2.457
|108.449
|4
|8
|RB
|Red Bull
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|78
|
+30.369
2:24'01.612
|1.359
|108.432
|4
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|A. Albon Williams
|23
|78
|
+33.413
2:24'04.656
|3.044
|108.394
|5
|4
|Williams
|Mercedes
|9
|E. Ocon Haas
|31
|78
|
+37.140
2:24'08.383
|3.727
|108.347
|5
|2
|Haas
|Ferrari
|10
|F. Alonso Aston Martin
|14
|78
|
+41.899
2:24'13.142
|4.759
|108.287
|6
|1
|Aston Martin
|Honda
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|78
|
+42.748
2:24'13.991
|0.849
|108.277
|7
|Audi
|Audi
|12
|G. Russell Mercedes
|63
|78
|
+43.353
2:24'14.596
|0.605
|108.269
|5
|Mercedes
|Mercedes
|13
|N. Hülkenberg Audi
|27
|78
|
+44.102
2:24'15.345
|0.749
|108.260
|6
|Audi
|Audi
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|78
|
+48.964
2:24'20.207
|4.862
|108.199
|5
|Alpine
|Mercedes
|15
|S. Pérez Cadillac
|11
|78
|
+49.153
2:24'20.396
|0.189
|108.197
|6
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Jr Williams
|55
|70
|
+8 Tours
2:13'32.889
|8 Tours
|104.946
|5
|Accident
|Williams
|Mercedes
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|64
|
+14 Tours
1:25'42.849
|6 Tours
|149.497
|3
|Accident
|Ferrari
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|56
|
+22 Tours
1:15'16.761
|8 Tours
|148.942
|1
|Accident
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Norris McLaren
|1
|43
|
+35 Tours
56'36.709
|13 Tours
|152.078
|1
|Abandon
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|O. Bearman Haas
|87
|27
|
+51 Tours
36'57.098
|16 Tours
|146.297
|2
|Abandon
|Haas
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|15
|
+63 Tours
21'03.117
|12 Tours
|142.661
|2
|Abandon
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|M. Verstappen Red Bull
|3
|0
|
78 Laps
|1
|Abandon
|Red Bull
|Red Bull
|Voir les résultats complets
Le championnat pilotes mis à jour
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|242
|2
|G. RussellMercedes
|183
|3
|L. HamiltonFerrari
|183
|4
|L. NorrisMcLaren
|159
|5
|C. LeclercFerrari
|155
|6
|M. VerstappenRed Bull
|112
|7
|O. PiastriMcLaren
|106
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|51
|10
|P. GaslyAlpine
|35
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|25
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|N. HülkenbergAudi
|6
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|18
|E. OconHaas
|3
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|21
|L. StrollAston Martin
|22
|V. BottasCadillac
|23
|S. PérezCadillac
Le championnat constructeurs mis à jour
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|425
|2
|Ferrari
|338
|3
|McLaren
|265
|4
|Red Bull
|189
|5
|Racing Bulls
|70
|6
|Alpine
|54
|7
|Haas
|21
|8
|Audi
|16
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin
|3
|11
|Cadillac
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Les pénalités d'Antonelli et Albon précisées à Monza
Jorge Martín reste focalisé sur son objectif de titre
EL2 - Russell tempère les ardeurs des tifosi dans le chaudron de Monza
La F1 lancera sa saison 2027 avec un grand événement à Milan
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires