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Résumé d'essais libres
Formule 1 GP d'Italie

EL1 - Leclerc et Ferrari démarrent fort à domicile

Charles Leclerc a signé le meilleur temps des premiers essais libres du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, emmenant un doublé Ferrari devant Lewis Hamilton.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Frédéric Vasseur, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Oliver Bearman, Équipe Haas F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Paul Aron, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Franco Colapinto, ski alpin

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Richard Wood, ingénieur de course chez Red Bull Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Colton Herta, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lando Norris, McLaren

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
34

La première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie 2026 de F1 a vu un doublé Ferrari, Charles Leclerc devançant Lewis Hamilton et la Mercedes de George Russell.

Lire aussi :

Les conditions, sans surprise, sont chaudes pour débuter l'épreuve de Monza avec déjà 30°C dans l'air et une piste chauffée à 50°C au moment où le feu passe au vert en bout de ligne des stands. Rappelons que, la température devant dépasser les 31°C en course, le "risque lié à la chaleur" a été activé par la FIA, permettant aux pilotes de s'équiper d'une veste rafraîchissante s'ils le souhaitent.

Côté pilotes, justement, le week-end démarre avec plusieurs titulaires absents en EL1, remplacés par Ayumu Iwasa (dans la Red Bull de Max Verstappen), Luke Browning (dans la Williams d'Alexander Albon), Paul Aron (dans l'Alpine de Pierre Gasly) et Colton Herta (dans la Cadillac de Sergio Pérez).

Si une grande majorité des concurrents débute la séance en pneus durs (blancs), les mediums (jaunes) et même les tendres (rouges) sont aussi de sortie, ces derniers pour Liam Lawson, qui continue de suppléer Isack Hadjar, toujours convalescent suite à sa blessure au poignet, chez Red Bull. 

Herta, cinq petits tours et puis s'arrête

 

Armé des mediums, George Russell signe le premier temps de référence en 1'25"259, battu ensuite par la Ferrari particulièrement rouge - hommage à Michael Schumacher oblige - de Charles Leclerc en 1'24"482 et en pneus durs. Les tendres de Lawson lui permettent d'aller encore plus vite, en 1'24"383.

Au quart d'heure de roulage, Lewis Hamilton, Russell et Lando Norris se hissent tour à tour aux commandes, le pilote McLaren signant 1'23"719. Le drapeau jaune puis le Virtual Safety Car sont déployés au tiers de séance, quand la Cadillac d'Herta s'immobilise entre les deux Lesmo - sur suspicion de problème hydraulique. Le drapeau rouge finit par interrompre la séance, les commissaires peinant à déplacer la MAC-26 sans l'aide d'un engin de levage.

La séance reprend avec encore une grosse demi-heure au compteur, la gomme tendre étant désormais privilégiée par la plupart des pilotes de pointe. La hiérarchie change aux avant-postes, où Kimi Antonelli - d'ores et déjà assuré d'être relégué en fond de grille par une pénalité moteur -, Russell et Leclerc s'échangent le meilleur temps, ce dernier signant 1'23"008 mais en étant toujours chaussé des mediums. Il devance alors Russell (tendres) de 0"304 et Hamilton (mediums) de 0"553.

La suite de la séance voit des pilotes débuter les simulations de longs relais, les températures étant désormais de 32°C dans l'air et de 52°C sur la piste. Hamilton, de son côté, se rapproche à 0"173 de son équipier, en pneus mediums. Il s'agit de la principale évolution du classement dans une fin de séance globalement calme.

Lire aussi :

Italy GP d'Italie - Essais Libres 1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'23.008

   M 251.238
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.173

1'23.181

 0.173 M 250.715
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.304

1'23.312

 0.131 S 250.321
4 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 26

+0.425

1'23.433

 0.121 S 249.958
5 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 27

+0.636

1'23.644

 0.211 S 249.328
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+0.711

1'23.719

 0.075 M 249.104
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.794

1'23.802

 0.083 M 248.858
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+0.998

1'24.006

 0.204 S 248.253
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.020

1'24.028

 0.022 M 248.188
10 Estonia P. Aron Audi 61 Audi Audi 23

+1.169

1'24.177

 0.149 S 247.749
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+1.176

1'24.184

 0.007 S 247.728
12 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 27

+1.563

1'24.571

 0.387 M 246.595
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.618

1'24.626

 0.055 S 246.434
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 28

+1.638

1'24.646

 0.020 S 246.376
15 United Kingdom L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 25

+1.732

1'24.740

 0.094 S 246.103
16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 25

+1.819

1'24.827

 0.087 M 245.850
17 Japan A. Iwasa Red Bull 36 Red Bull Red Bull 24

+1.865

1'24.873

 0.046 S 245.717
18 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 26

+2.844

1'25.852

 0.979 H 242.915
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 27

+2.976

1'25.984

 0.132 M 242.542
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 23

+3.058

1'26.066

 0.082 M 242.311
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+3.064

1'26.072

 0.006 M 242.294
22 United States C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 5

+6.914

1'29.922

 3.850 H 231.920
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