EL1 - Leclerc et Ferrari démarrent fort à domicile

La première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie 2026 de F1 a vu un doublé Ferrari, Charles Leclerc devançant Lewis Hamilton et la Mercedes de George Russell.

Les conditions, sans surprise, sont chaudes pour débuter l'épreuve de Monza avec déjà 30°C dans l'air et une piste chauffée à 50°C au moment où le feu passe au vert en bout de ligne des stands. Rappelons que, la température devant dépasser les 31°C en course, le "risque lié à la chaleur" a été activé par la FIA, permettant aux pilotes de s'équiper d'une veste rafraîchissante s'ils le souhaitent.

Côté pilotes, justement, le week-end démarre avec plusieurs titulaires absents en EL1, remplacés par Ayumu Iwasa (dans la Red Bull de Max Verstappen), Luke Browning (dans la Williams d'Alexander Albon), Paul Aron (dans l'Alpine de Pierre Gasly) et Colton Herta (dans la Cadillac de Sergio Pérez).

Si une grande majorité des concurrents débute la séance en pneus durs (blancs), les mediums (jaunes) et même les tendres (rouges) sont aussi de sortie, ces derniers pour Liam Lawson, qui continue de suppléer Isack Hadjar, toujours convalescent suite à sa blessure au poignet, chez Red Bull.

Herta, cinq petits tours et puis s'arrête

Armé des mediums, George Russell signe le premier temps de référence en 1'25"259, battu ensuite par la Ferrari particulièrement rouge - hommage à Michael Schumacher oblige - de Charles Leclerc en 1'24"482 et en pneus durs. Les tendres de Lawson lui permettent d'aller encore plus vite, en 1'24"383.

Au quart d'heure de roulage, Lewis Hamilton, Russell et Lando Norris se hissent tour à tour aux commandes, le pilote McLaren signant 1'23"719. Le drapeau jaune puis le Virtual Safety Car sont déployés au tiers de séance, quand la Cadillac d'Herta s'immobilise entre les deux Lesmo - sur suspicion de problème hydraulique. Le drapeau rouge finit par interrompre la séance, les commissaires peinant à déplacer la MAC-26 sans l'aide d'un engin de levage.

La séance reprend avec encore une grosse demi-heure au compteur, la gomme tendre étant désormais privilégiée par la plupart des pilotes de pointe. La hiérarchie change aux avant-postes, où Kimi Antonelli - d'ores et déjà assuré d'être relégué en fond de grille par une pénalité moteur -, Russell et Leclerc s'échangent le meilleur temps, ce dernier signant 1'23"008 mais en étant toujours chaussé des mediums. Il devance alors Russell (tendres) de 0"304 et Hamilton (mediums) de 0"553.

La suite de la séance voit des pilotes débuter les simulations de longs relais, les températures étant désormais de 32°C dans l'air et de 52°C sur la piste. Hamilton, de son côté, se rapproche à 0"173 de son équipier, en pneus mediums. Il s'agit de la principale évolution du classement dans une fin de séance globalement calme.