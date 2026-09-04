Qui sont les quatre jeunes pilotes en EL1 à Monza ?
Ils seront quatre à prendre la place d'un titulaire pour la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie.
Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Quatre pilotes ayant une expérience inférieure à deux départs en Grand Prix seront alignés lors de la première séance d'essais libres à Monza, ce vendredi. Tous emprunteront le baquet d'un pilote titulaire, qui récupérera sa place en EL2.
Il s'agit d'un point de règlement qui, sur l'année, impose à chaque écurie de faire rouler un rookie en essais libres à quatre reprises dans chacune de ses deux monoplaces.
Quatre écuries ont choisi le Grand Prix d'Italie pour procéder à un roulage réservé à ces jeunes pilotes : Red Bull, Cadillac, Williams et Alpine.
- Ayumu Iwasa (n°36) prendra la place de Max Verstappen chez Red Bull
- Colton Herta (n°25) prendra la place de Sergio Pérez chez Cadillac
- Luke Browning (n°46) prendra la place d'Alexander Albon chez Williams
- Paul Aron (n°61) prendra la place de Pierre Gasly chez Alpine
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