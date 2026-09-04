Qui sont les quatre jeunes pilotes en EL1 à Monza ?

Quatre pilotes ayant une expérience inférieure à deux départs en Grand Prix seront alignés lors de la première séance d'essais libres à Monza, ce vendredi. Tous emprunteront le baquet d'un pilote titulaire, qui récupérera sa place en EL2.

Il s'agit d'un point de règlement qui, sur l'année, impose à chaque écurie de faire rouler un rookie en essais libres à quatre reprises dans chacune de ses deux monoplaces.

Quatre écuries ont choisi le Grand Prix d'Italie pour procéder à un roulage réservé à ces jeunes pilotes : Red Bull, Cadillac, Williams et Alpine.