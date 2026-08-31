Le programme du Grand Prix d'Italie F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la 13e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix d'Italie, qui se disputera du vendredi 4 au dimanche 6 septembre sur le tracé de Monza.
Le Grand Prix d'Italie va constituer la 13e manche de la saison 2026 de Formule 1, se disputant au format standard. C'est évidemment le mythique tracé de Monza qui accueille l'épreuve.
Horaires du Grand Prix d'Italie 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Vendredi 4 septembre
|Essais Libres 1
|12h30 - 13h30
|Essais Libres 2
|16h00 - 17h00
|Samedi 5 septembre
|Essais Libres 3
|12h30 - 13h30
|Qualifications
|16h00 - 17h00
|Dimanche 6 septembre
|Course
|15h00
Où regarder le Grand Prix d'Italie ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Pour le Grand Prix d'Italie, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course.
Le circuit de Monza
Les tifosi font partie intégrante de ce qui rend Monza spécial.
Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images
Le premier Grand Prix d'Italie de Formule 1 a eu lieu dès 1950 et, en 76 éditions, l'épreuve n'a fait qu'une seule infidélité à Monza - en raison de travaux - pour se rendre, en 1980, à Imola. En sept décennies de championnat du monde, la base du circuit lombard n'a pas énormément évolué, si ce n'est bien sûr avec l'ajout et la modification des chicanes, principalement pour des raisons de sécurité. La configuration du circuit avec ovale, une certaine idée de la folie, a été utilisée au milieu des années 1950 et au début des années 1960.
Longue de 5,793 km et composée de 11 virages, la piste de Monza propose sa configuration actuelle depuis 2000, date à laquelle la première chicane a été refaite. Il s'agit d'un circuit de vitesse par excellence, avec quatre longues pleines charges, deux chicanes lentes qui favorisent les dépassements et des secteurs plus techniques (les Lesmo, Ascari et la Parabolique, désormais baptisée Curva Alboreto). En course, il faut boucler 53 tours, pour une distance totale de 306,720 km.
Les records F1 de Monza (depuis 2000)
|Record de la pole
| Max Verstappen
Red Bull
|
1'18"792
(moy. : 264,682 km/h)
|2025
|Meilleur tour en course
| Lando Norris
McLaren
|
1'20"901
|2025
Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Italie F1
Le GP d'Italie avait marqué le début de la résurgence pour Max Verstappen en 2025.
Photo de: Mark Thompson - Getty Images
|Année
|Pole position
|Victoire
|
2025
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|
2024
|Lando Norris
|Charles Leclerc
|
2023
|Carlos Sainz
|Max Verstappen
|
2022
|Charles Leclerc
|Max Verstappen
|2021
|Valtteri Bottas
|Daniel Ricciardo
|2020
|Lewis Hamilton
|Pierre Gasly
|2019
|Charles Leclerc
|Charles Leclerc
|2018
|Kimi Räikkönen
|Lewis Hamilton
|2017
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2016
|Lewis Hamilton
|Nico Rosberg
La météo attendue à Monza
Les premières prévisions annoncent un week-end estival à Monza, et même chaud, avec des maximales qui pourraient allègrement dépasser le seul des 30°C, le pic de chaleur étant attendu le samedi après-midi.
Course suivante : Grand Prix d'Espagne (11-13 septembre)
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