Déjà utilisé plusieurs fois depuis sa mise en place l'an passé, le "risque lié à la chaleur" (ou "Heat Hazard" en anglais) est de nouveau en vigueur pour le Grand Prix d'Italie ce week-end, où de fortes températures sont attendues.

Le déclenchement de ce statut spécial - créé à l'aube de la saison 2025 en réaction à l'épisode du Grand Prix du Qatar 2023 - a été annoncé via un document de la direction de course publié en début de matinée ce jeudi.

"Conformément à l'article B1.5.10 du Règlement FIA de Formule 1", peut-on lire, "après avoir reçu les prévisions du service météorologique officiel indiquant que l'indice de chaleur dépassera 31,0°C à un moment donné au cours de la course de cette épreuve, un risque lié à la chaleur est déclaré."

Ce court message est signé par Rui Marques, le directeur de course de la FIA. La barre des 31°C va être dépassée, a priori, sur les trois journées de compétition, dans un contexte où une nouvelle vague de chaleur importante va toucher l'Europe.

Ainsi, selon la fédération, le mercure pourrait atteindre 36°C durant les Essais Libres 2 de vendredi, 35°C lors des qualifications de samedi et 33°C pour la course de dimanche.

Les conséquences du "risque lié à la chaleur"

L'été 2026 a été particulièrement chaud. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le déclenchement de ce statut impose aux équipes de monter sur leurs monoplaces un système de refroidissement du pilote. Dans le détail, il s'agit d'un bloc de glace qui permet d'échanger la chaleur via un fluide qui peut être envoyé par tuyaux dans une veste que le pilote porte sous sa combinaison, avant que ce liquide ne soit pompé pour renouveler l'opération.

L'installation de ce système entraîne une hausse du poids minimal des monoplaces, exceptionnellement augmenté de 5 kg pour l'ensemble de l'épreuve - passant ainsi de 768 à 773 kg. Le poids de l'ensemble des composants liés au système de refroidissement doit être pris en compte dans cette masse supplémentaire.

Toutefois, le système n'est pas entièrement obligatoire. Si une grande partie du dispositif doit être installé par les écuries, afin d'être disponible pour les pilotes, ces derniers peuvent quant à eux toujours choisir de ne pas s'équiper de cette veste rafraîchissante.

En pareil cas, l'écart de poids entre un système entièrement installé - avec la veste - et un système sans la veste doit être compensé via le placement dans le cockpit d'un lest de 0,5 kg.

Ce n'est pas la première fois cette saison que le risque lié à la chaleur est déclenché, dans le cadre d'un été particulièrement chaud qui a vu plusieurs canicules d'ampleur frapper l'Europe. Le GP d'Autriche, fin juin, avait en effet déjà vu cette mesure exceptionnelle être mise en place. L'an passé, les GP des États-Unis ou de Singapour avaient connu le même sort.