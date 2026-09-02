Lando Norris lance sa propre écurie junior

Le champion du monde 2025 de Formule 1 Lando Norris a annoncé le lancement d'une nouvelle équipe junior, LN4 Fusion.

Le Britannique de 26 ans, vainqueur des deux derniers Grands Prix de F1 en date et sacré pour la première fois dans la discipline l'an passé, a récemment prolongé son contrat avec McLaren, jusqu'à 2030 au moins.

Avant le Grand Prix d'Italie, le voici qui révèle donc la suite de ses projets pour l'avenir avec le lancement de LN4 Fusion et sa participation à plusieurs championnats junior. L'équipe concourra ainsi en F4 italienne, en FRECA et en F3. Un programme de test en F4 britannique est déjà en fonctionnement, mais le travail se poursuit pour assurer une inscription dans la discipline.

La structure a racheté des actifs appartenant à AIX Racing, et notamment son engagement en F3 pour la saison 2027. Une demande va aussi être présentée pour prendre part au championnat F2 dès l'an prochain.

Comme dans son nom, l'équipe portera dans ses couleurs la signature de Norris avec une dominante bleue foncée rehaussée de lignes et des formes distinctives jaune fluo que l'on retrouve sur le casque du pilote McLaren en F1.

LN4 Fusion est issue d'un groupe d'investissement qui est dirigé par Dan Richards, ce dernier ayant pour tâche de superviser la stratégie de la marque, son développement commercial et sa croissance à long terme.

Il est à noter que René Rosin, issue de la famille Rosin qui a fondé Prema, sera de la partie en tant que team principal. Il jouit d'une immense expérience puisqu'il a vécu, dans sa carrière, plus de 40 titres sur les deux dernières décennies. Dans le même temps, un autre vétéran du sport auto, Dan Hazlewood, gérera les opérations britanniques de LN4 Fusion.

En parallèle, Norris lance aussi "LN4 Legacy Programme", un programme de développement de pilote entièrement financé et géré par ADD Management, qui chapeaute la carrière du Britannique. C'est Julian Rouse qui sera à la barre de cette initiative, avec pour objectif d'identifier et de soutenir des jeunes talents et de leur donner accès à la même qualité de soutien dans la carrière, dans divers domaines, que celle dont le champion du monde a pu bénéficier dans son ascension vers la F1.

Photo de: LN4 Fusion