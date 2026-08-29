Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !

C'est officiel : Lando Norris prolonge son contrat avec l'écurie McLaren F1 jusqu'en 2030.

L'information est tombée ce samedi matin, dans la foulée d'une annonce faite par le champion du monde en titre lui-même devant les membres du personnel de la structure à Woking.

McLaren a indiqué que cette prolongation s'accompagnait d'options pour que l'accord soit encore étendu dans le temps au-delà de l'échéance de 2030. L'accord précédent courait jusqu'à la fin 2027.

Pur produit de la filière junior de l'écurie britannique, dont il fut membre dès 2017, Norris - aujourd'hui âgé de 26 ans - a gravi les derniers échelons jusqu'à la Formule 1 avec le soutien de la structure dirigée par Zak Brown, avant d'en devenir un titulaire en 2019, dans la foulée du départ de Fernando Alonso.

Dès lors, Norris a fait ses classes et est progressivement monté en puissance en devenant une valeur sûre du plateau et en prenant de plus en plus d'épaisseur au sein de McLaren, pendant que cette dernière, sous la direction d'Andrea Stella, se mettait en ordre de bataille pour retrouver les sommets.

Dans la dynamique d'une progression qui s'est rarement démentie sous l'ère de l'effet de sol à compter de 2023, McLaren, tout en coiffant sa première couronne chez les constructeurs depuis 1998, a permis à Norris de goûter à sa première lutte pour le titre mondial pilotes en 2024, sans toutefois avoir le coffre nécessaire pour renverser Max Verstappen.

L'année 2025 a finalement été celle de la consécration pour le pilote et aussi la récompense d'une fidélité sans faille à son écurie - encore sacrée chez les constructeurs -, puisqu'il s'est offert son tout premier championnat du monde en battant sur le fil Verstappen et son équipier Oscar Piastri.

McLaren, c'est chez moi.

"McLaren, c'est chez moi, et je suis très heureux de signer un nouveau contrat qui me permettra de rester au sein de l'équipe jusqu'en 2030 au moins", a déclaré Norris. "Lorsque j'ai entamé cette aventure il y a neuf ans, j'avais une vision très claire des objectifs que je souhaitais atteindre : ramener McLaren au plus haut niveau et remporter des championnats."

"Nous avons atteint cet objectif, mais nous en voulons davantage, nous voulons continuer à gagner, et nous savons, en tant qu'équipe, que nous en sommes capables. J'ai hâte de reprendre le volant à Monza et je suis très impatient de découvrir ce que l'avenir nous réserve, tant pour le reste de cette saison que pour les années à venir."

Norris, l'homme en forme du championnat 2026

Lando Norris avec son équipe après la victoire au GP des Pays-Bas. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si la saison 2026 n'a pas commencé sur la même lancée pour McLaren, qui n'a pas aussi bien négocié le tournant de la nouvelle réglementation que Mercedes ou, à un degré moindre, Ferrari, l'écurie s'est récemment replacée dans une dynamique très positive.

Norris, en particulier, est le vainqueur en date des deux derniers Grands Prix disputés, en Hongrie et aux Pays-Bas, ses premières victoires en course principale depuis l'an passé. Par ailleurs auteur des deux pole positions sur ces deux épreuves, il est donc l'homme en forme de la discipline, même si ses chances de titre mondial sont encore assez ténues au vu du retard de 83 points qu'il accuse sur Kimi Antonelli à 11 GP de la fin.

Norris devrait connaître une hausse de salaire importante dans le cadre de ce nouvel accord, du fait de son nouveau statut, et recevra par ailleurs la Formule 1 de son titre 2025, la MCL39.

Dans le garage McLaren, qui avait un temps été vu comme un possible point de chute pour Max Verstappen si jamais ce dernier décidait de quitter Red Bull (ce qui ne sera pas le cas dans l'immédiat), Oscar Piastri est quant à lui a priori sous contrat jusqu'à la fin de saison 2028, après une prolongation annoncée début 2025.