Pourquoi Russell repousse au maximum l'inévitable pénalité moteur

Kimi Antonelli a subi à Monza une lourde pénalité pour changement de plusieurs éléments sur son unité de puissance Mercedes. L'Italien est en effet parti 19e après le remplacement, en dehors du quota autorisé sur une année, de trois éléments distincts (moteur thermique, batterie et unité de contrôle électronique).

Il a fait mieux que sauver les meubles le lendemain puisque, aidé par des circonstances de début course favorables et un rythme impressionnant, il s'est vite retrouvé aux avant-postes et a pu remporter l'épreuve.

Désormais, sauf problème technique impromptu, les regards se tournent, chez Mercedes, vers George Russell. Le Britannique n'était pas en position aussi critique qu'Antonelli, mais il va lui aussi devoir, prochainement, changer des éléments moteur et dépasser le quota autorisé.

Toutefois, Russell a de son côté tout intérêt à attendre autant que possible, à la fois pour éviter la pénalité dans l'immédiat alors même que la dynamique est en faveur de son équipier (sur qui il compte 66 points de retard au classement pilotes), mais aussi tout simplement parce qu'en poussant suffisamment loin, il sera possible de faire coïncider ces changements avec l'introduction du moteur évolué de Mercedes.

Ce dernier, qui sera la première unité de puissance de la marque à être modifiée dans le cadre de l'ADUO - les fameuses "opportunités supplémentaires de développement et de mise à niveau" offertes par le règlement -, devrait ainsi arriver au mois d'octobre, sans doute pour le Grand Prix des États-Unis ou le Grand Prix de Mexico.

Évoquant ce sujet du côté de Madrid, Russell a ainsi déclaré : "Nous attendons l'évolution ADUO pour que je subisse ma pénalité. Sinon, si je l'avais prise [à Monza], il aurait fallu que j'en reprenne une autre [au moment de l'arrivée du nouveau moteur]. Ça n'avait aucun sens pour moi."

Mercedes peut évoluer grâce à l'ADUO

Red Bull dispose du meilleur moteur thermique en F1, selon les calculs FIA dans le cadre de l'ADUO. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

L'unité de puissance Mercedes est largement considérée, quand l'alliance des parties thermique et électrique est prise en compte, comme la meilleure du plateau.

Toutefois, le constructeur allemand s'est vu accorder la possibilité de la mettre à jour cette année dans le cadre du système rééquilibrage prévu par le règlement car ce dernier, dans son calcul, ne tient compte que des performances du moteur thermique. Et dans ce domaine précis, c'est en effet le bloc Red Bull Ford qui semble le mieux placé.

Ferrari, qui s'est vu accorder deux possibilités d'évolutions cette saison, a déjà fait le choix de les introduire, la première en Autriche et la seconde en Italie. Toutefois, elles n'ont jusqu'ici pas fait de miracles et n'ont pas permis à la Scuderia, en dépit de performances ponctuellement très intéressantes, de renverser durablement la hiérarchie.

"Je ne pense pas que, en tant qu'équipe, nous soyons sous la menace", a résumé Russell sur le sujet au Grand Prix d'Espagne. "Et je crois que les choses seront très intéressantes quand nous apporterons nos évolutions."

Avec Filip Cleeren, Roberto Chinchero et Benjamin Vinel