La Formule 1 discute d'un nouveau barème de points

La question de l'attribution des points sera évoquée dans quelques jours lors de la prochaine Commission F1, où les équipes, la FIA et les dirigeants de la F1 débattent des questions techniques et sportives. Un potentiel changement du barème est à l'étude.

La proposition vise à attribuer des points aux 12 premiers pilotes, plutôt que les dix premiers, ce qui est le cas depuis la saison 2010. Afin de limiter les effets dans la lutte pour le championnat, la proposition ne changerait pas le nombre de points attribués au premiers : les sept premières places continueraient à attribuer autant de points, les changements étant à partir de la huitième place, selon le barème visible ci-dessous.

Position Système actuel Système proposé 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 2 12 1

Selon les informations de Motorsport.com, cette proposition est une volonté des plus petites équipes, qui estiment que la F1 gagnerait à récompenser plus de pilotes, alors que le top 10 est souvent monopolisé par les cinq meilleures équipes. Après quatre courses cette saison, Alpine, Williams et Stake courent ainsi après leurs premiers points.

Un tel changement récompenserait aussi la régularité pendant la saison, alors qu'une lutte serrée au championnat peut actuellement être faussée par un bon résultat ponctuel.

Les équipes de tête sont quant à elles en faveur d'un barème inchangé pour les premières positions. Elles ont par le passé refusé des changements de barème, surtout en prenant en compte le fait que les frais d'inscriptions sont liés au nombre de points inscrits.

Les changements de barème restent rare en Formule 1, avec seulement quatre ajustements depuis la saison 1991, toujours destinés à récompenser plus de pilotes, dans un championnat où les gains en fiabilité signifient que les équipes les plus puissantes monopolisent de plus en plus les premières places.

Le système 10/6/4/3/2/1 a été introduit en 1991, avant d'être élargi à huit pilotes en 2003, avec le barème 10/8/6/5/4/3/2/1. Le système actuel a été mis en place en 2010, tandis que le point attribué à l'auteur du meilleur tour – à condition qu'il termine parmi les dix premiers – a été réintroduit en 2019.