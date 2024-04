Départs anticipés : la règle pourrait rapidement évoluer

Motorsport.com a appris que l'un des points de discussion lors de la réunion de la Commission F1 qui aura lieu la semaine prochaine est de savoir si la réglementation concernant les départs répond aux objectifs visés.

À l'heure actuelle, la définition d'un départ anticipé repose entièrement sur la détection ou non d'un mouvement par les capteurs fournis par la FIA avant que le signal de départ ne soit donné. Or, il est arrivé à plusieurs reprises que des voitures aient bougé avant que les feux rouges ne s'éteignent, mais qu'elles n'aient pas été sanctionnées parce que les capteurs ne l'avaient pas détecté.

L'exemple le plus récent, celui de Lando Norris lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite plus tôt cette année, est considéré comme ayant déclenché le débat sur la nécessité ou non d'une mise à jour du règlement. À Djeddah, alors que Norris avait visiblement avancé puis s'était arrêté avant que les feux ne s'éteignent, les commissaires de la FIA ont jugé qu'il avait respecté les règles car le capteur ne s'était pas déclenché.

Un communiqué publié à l'époque indiquait : "Les commissaires ont examiné les données du système de positionnement et de signalisation ainsi que la vidéo et ont déterminé que celle-ci semblait montrer que la voiture 4 [Norris] s'était déplacée avant que le signal de départ ne soit donné. Cependant, le transpondeur approuvé et fourni par la FIA et installé sur la voiture n'indiquait pas de départ anticipé."

"L'article 48.1 a) du règlement sportif de la Formule 1 dispose clairement que la décision de savoir s'il y a eu ou non un faux départ doit être prise en fonction du transpondeur, qui n'indiquait pas de départ anticipé. Dans ces circonstances, nous n'avons pas pris de mesure supplémentaire."

Les discussions qui ont suivi entre les directeurs d'équipe et la FIA ces dernières semaines, y compris lors du Grand Prix de Chine de ce week-end, ont fait apparaître le besoin d'un changement. Ainsi, outre le maintien des capteurs pour détecter les mouvements illicites, les faux départs pourraient également être sanctionnés si la direction de course dispose d'une preuve vidéo montrant clairement le mouvement de la voiture, même si les détecteurs n'ont rien détecté.

On ignore quel est est le soutien pour un changement du règlement mais si la Commission F1 obtient une majorité qualifiée, avec huit équipes qui votent en faveur du changement en plus de la FIA et de FOM, la modification pourrait entrer en vigueur dès le Grand Prix de Miami.

Des sources suggèrent que toutes les écuries ne sont pas en faveur de cette modification, certaines s'inquiétant de voir les départs anticipés devenir une question subjective basée sur des opinions. Ils estiment plutôt devoir concentrer les efforts sur l'amélioration de la sensibilité et de la précision des capteurs afin de s'assurer qu'ils restent mieux à même de détecter les mouvements.

La question des départs volés restés sans sanction a été soulevée à plusieurs reprises ces dernières années. Valtteri Bottas n'avait pas été pénalisé lors du Grand Prix de Hongrie en 2020, tandis qu'un an plus tôt, Sebastian Vettel, alors pilote Ferrari, avait échappé à la même sanction au Japon.

Avec Jonathan Noble