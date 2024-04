Qualifs - Verstappen reçu 5/5, Red Bull décroche sa 100e pole

Vendredi, la séance de qualifications pour la course sprint, dont la QS3 s'est déroulée sous la pluie, a vu la hiérarchie être bousculée avec la pole position de Lando Norris, suivi de Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Aujourd'hui, pour les qualifications du Grand Prix de Chine, les choses sont rentrées dans l'ordre.

Q1 - Une première pour Alpine, Hamilton passe à côté

Dans les premières minutes de cette Q1, c'est Alonso qui s'est chargé d'établir le premier temps référence sur la piste de Shanghai, devançant Max Verstappen de 55 millièmes. Valtteri Bottas a réussi à se glisser derrière les deux Champions du monde mais la piste n'a cessé de s'améliorer tout au long de la séance. Oscar Piastri a pris la tête avant d'être battu par Carlos Sainz de 44 millièmes en 1'34"970. À cinq minutes du terme, les Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly pointaient respectivement à la dixième et à la douzième place.

Les choses se sont accélérées dans les dernières minutes de la séance. Norris a commencé par prendre la tête avant de voir Verstappen s'installer à la première place en 1'34"742. Les deux Alpine, pour la première fois cette saison, sont parvenues à passer la première partie des qualifications. Dans la zone rouge jusque dans les dernières secondes, Charles Leclerc est remonté au deuxième rang tandis que Hamilton, auteur d'une erreur dans l'avant dernier virage, s'arrête en Q1 tout comme le pilote local, Zhou Guanyu, qui avait atteint la QS3 hier en Qualifs Sprint. Auteur d'un très bon début de saison, Yuki Tsunoda confirme son mauvais début de week-end et ne passera pas en Q2.

Éliminés en Q1 : Zhou, Magnussen, Hamilton, Tsunoda, Sargeant

Q2 - Sainz touche le mur mais se qualifie

Comme en Q1, c'est Alonso qui établit le premier chrono de la séance mais une erreur dans l'avant dernier virage ne lui permet pas de signer un bon temps. Il est tout de suite battu par Piastri puis Norris et enfin Verstappen en 1'33"946 et en alignant tous les secteurs en violet. Quelques secondes plus tard, le drapeau rouge a fait son apparition sur le tracé de Shanghai après une sortie de piste de Sainz dans le dernier virage. L'Espagnol est venu toucher les graviers avant d'aller percuter le mur opposé. Il a pu regagner les stands sans aileron avant mais sans gros dégâts pour pouvoir poursuivre la séance.

Le tête-à-queue de Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Après le drapeau rouge, il restait sept minutes dans cette deuxième partie des qualifications. Sans chrono, c'est George Russell qui s'est élancé en premier, seul en piste. Le Britannique est remonté au troisième rang, intercalé entre les deux McLaren. Alors que Verstappen et Norris sont restés dans leur stands, tous les autres pilotes sont ressortis pour un dernier tour rapide. Sergio Pérez est remonté au deuxième rang, devant les deux Ferrari. Qualifiés en Q2 pour la première fois cette saison, les deux Alpine ne parviennent pas à se hisser en Q3.

Éliminés en Q2 : Stroll, Ricciardo, Ocon, Albon, Gasly

Q3 - Un 5/5 pour Verstappen

Dans ces dix dernières minutes de qualifications, Verstappen s'est chargé de signer le premier chrono du plateau en 1'33"977. Moins bien qu'en Q2 mais assez pour mettre son plus proche poursuivant, Alonso, à quatre dixièmes. Piastri, auteur du cinquième temps, s'est fait une belle frayeur au même endroit que Sainz, mais a réussi à rattraper sa monoplace. Pérez complète le top 3 après les premiers runs tandis que les Ferrari ne pointent qu'aux sixième et septième rangs.

À deux minutes du terme, les monoplaces se sont élancées sur la piste de Shanghai pour les derniers tours rapides des qualifications. Cependant, personne n'est parvenu à atteindre le chrono du Néerlandais, qui améliore sa marque, trois dixièmes devant Pérez. Alonso complète le top 3 devant les deux McLaren, suivies des deux Ferrari.

Grand Prix de Chine - Qualifications

Q1

Q2

Q3