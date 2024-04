Sprint - Verstappen écrase la concurrence, Alonso et Sainz au contact

La révision du format sprint pour cette saison 2024 voit la course du samedi être avancée au matin, avant les qualifications pour le Grand Prix du dimanche. C'est ainsi que les pilotes ont pris place sur la grille de départ du circuit de Shanghai pour l'épreuve sprint du Grand Prix de Chine avant de se consacrer, quelques heures plus tard, à une nouvelle séance qualificative.

La pluie qui s'est abattue à la fin des Qualifs Sprint a quelque peu perturbé la hiérarchie puisque l'on retrouvait Lando Norris en pole devant Lewis Hamilton. Max Verstappen, leader du championnat, occupait la quatrième position, Carlos Sainz la cinquième, Sergio Pérez la sixième et Charles Leclerc la septième.

Pour le sprint, long de 19 tours, pas de pluie mais un ciel assez menaçant. Concernant la stratégie, tous les pilotes à l'exception de George Russell ont sélectionné les pneus mediums, le Britannique s'élançant en onzième position ayant pris le pari des tendres.

La remontée gagnante de Verstappen

Hamilton a pris un très bon départ, au point de pouvoir se porter à la hauteur de Norris au premier virage. Le pilote McLaren a tenté de résister à l'attaque en restant à l'extérieur de la piste mais son entêtement est puni : sur une trajectoire manquant de grip, il a quitté la piste et a perdu six places dans l'affaire, le peloton étant désormais mené par Hamilton, Fernando Alonso et Max Verstappen.

Ce dernier a rapporté un problème de recharge de batterie dans les premiers tours, ce qui a permis au duo de tête de s'échapper et à Sainz, désormais quatrième, de tenter un dépassement qui n'a pas abouti. La situation est revenue à la normale dans la quatrième boucle, Verstappen ayant un débours supérieur à deux secondes à combler.

Le pilote Red Bull a facilement effacé Alonso à l'aide du DRS à la fin du septième tour, au moment où Hamilton indiquait à son stand que les virages à basse vitesse lui posaient problème. Voyant son rival fondre sur lui, le septuple Champion du monde n'a pas été en mesure de le retenir et le dépassement pour la tête s'est produit dans le neuvième tour.

La victoire semblait alors acquise pour Verstappen mais le doute demeurait pour le reste du top 3. Au cap de la mi-course, Hamilton comptait deux secondes d'avance sur un Alonso harcelé par Sainz, Pérez et Leclerc. Finalement, Sainz a porté une attaque au virage 6 à quatre tours du but mais son compatriote n'a pas abdiqué, répliquant en plongeant à l'intérieur au virage 9.

Mais la manœuvre mal exécutée s'est conclue par un léger contact, qui a provoqué une crevaison pour Alonso et permis à Pérez de dépasser les deux hommes. Quelques mètres plus tard, Sainz s'imposait face à Alonso, qui a fini par regagner les stands et abandonner, mais perdait son avantage sur Leclerc, désormais quatrième.

VIDÉO - Lutte pour le podium acharnée au GP de Chine

Verstappen a probablement observé la passe d'armes sur les écrans géants du circuit tant le Néerlandais n'était pas inquiété en piste. Hamilton a franchi la ligne en deuxième position, treize secondes plus tard, et Pérez a terminé troisième. Les derniers points en jeu ont été attribués à Leclerc, Sainz, Norris, Piastri et Russell.

Grand Prix de Chine - Sprint