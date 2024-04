GP de Chine : ce qu'il faut savoir du nouveau format sprint 2024

La saison 2024 de Formule 1 comptera 6 courses sprint sur les 24 Grand Prix qui composent son calendrier. Le Grand Prix de Chine, qui revient après plusieurs années d'absence, recevra le premier sprint de cette année. C'est l'occasion de se replonger dans les débuts de ces courses à format réduit et des changements qu'elles ont subis, afin de nous rafraîchir un peu la mémoire.

C'est quoi une course sprint ?

Une course sprint est une version raccourcie d'un Grand Prix classique. D'une longueur d'environ 100 km, les pilotes effectuent à peu près le tiers de ce qu'ils parcourent lors d'une course normale. Ce format avait été instauré afin de créer plus de spectacle et d'engouement autour des week-ends de Formule 1.

La course sprint permet également de remporter des points en fonction de sa position à l'arrivée. Comme le dimanche, les pilotes se battent donc pour rapporter le plus d'unités possibles. Le premier obtient huit points, le second sept et ainsi de suite jusqu'à la huitième place qui offre un point.

L'organisation des week-ends sprint diffère forcément des week-ends traditionnels. Après son introduction en 2021, le format de ces courses a plusieurs fois changé, en 2023 ainsi qu'en 2024. Lors des premiers sprints, cette course du samedi servait en réalité de qualification pour le Grand Prix du lendemain. Ainsi, l'ordre d'arrivée du sprint définissait la grille de départ du dimanche et le pilote qui terminait premier obtenait une pole position officielle. L'ordre de départ du samedi était lui défini le vendredi, après les premiers essais libres, lors d'une qualification traditionnelle.

Départ de la course sprint en Autriche, en 2022. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En 2023, la FIA a décidé de faire des courses sprints une épreuve à part entière, qui n'affectait plus la grille du Grand Prix. Une qualification spéciale sprint, le "Sprint Shootout", a donc été rajoutée le samedi matin, alors que l'ordre de départ du dimanche se jouait pendant l'épreuve qualificative déjà en place le vendredi, après l'unique séance d'essais libres.

Pour cette saison 2024, le format évolue puisque l'ordre des épreuves a été revu. En effet, nous pouvons maintenant couper le week-end en deux, la qualification pour le sprint et celui-ci se dérouleront après les EL1, le vendredi après-midi et le samedi matin. Puis, les qualifications du Grand Prix et la course classique auront lieu le samedi après-midi et le dimanche. Cette nouvelle organisation permet également la réouverture du parc fermé après la course sprint, auparavant clos dès le vendredi soir, afin de permettre aux écuries de modifier leurs monoplaces car plusieurs plaintes jugeaient l'ancien format trop restrictif.

Quand a eu lieu la première course sprint en F1 ?

La première fois que ce format de course sprint avait été introduit en F1, c'était en 2021, il y a trois ans. C'est pendant la saison qui a opposé Lewis Hamilton à Max Verstappen dans la course au titre qu'avaient été organisées trois courses sprint, une sorte de saison test pour ce nouveau format à l'époque.

Ce concept, qui en avait surpris plus d'un, avait été étudié pendant plusieurs années par la FIA avant d'être adopté à l'unanimité par les 10 écuries de la grille et finalement instauré pour 2021. Le baptême de l'épreuve avait eu lieu lors du Grand Prix de Grande Bretagne à Silverstone, puis à Monza et enfin sur le circuit d'Interlagos au Brésil.

Mick Schumacher, Haas VF-21 , Nikita Mazepin, Haas VF-21, Silverstone 2021 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Mais la monoplace n'est pas le seul sport à pratiquer ce format de course. En MotoGP, le concept a été introduit un an après la Formule 1 en 2022. Cependant, en moto les courses sprint sont organisées chaque week-end, en plus des 21 Grands Prix du dimanche, ce qui fait un total de 42 courses.

Les courses sprint en 2024