Horner rassure encore sur le projet moteur Red Bull-Ford

Christian Horner le clame de nouveau, le projet moteur 2026 sur lequel planche Red Bull Powertrains suit le cap fixé jusqu'à présent à Milton Keynes. L'écurie autrichienne disposera pour le prochain cycle réglementaire de sa propre unité de puissance, conçue et produite dans des nouveaux locaux sur son campus et avec la participation de Ford, son nouvel allié majeur.

Les bancs d'essai sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs mois mais les spéculations n'ont pas cessé ces derniers temps quant aux doutes qui pourraient entourer l'avancement de ce fastidieux travail. Le patron de Red Bull assure toutefois que tout se passe conformément au plan établi, même s'il est impossible de se situer par rapport à la concurrence à ce stade.

"En ce qui concerne le moteur, nous suivons une courbe agressive puisque nous sommes un tout nouveau motoriste", explique-t-il à Motorsport.com. "Mais l'équipe est vraiment en train de relever ce défi. Nos installations sont achevées, tant du point de vue des tests que du développements avec des bancs d'essai et des salles de réglages, ainsi que des capacités de production. Mais deux ans, dans le monde des moteurs, c'est une période très courte. Nous avons devant nous une courbe d'apprentissage abrupte, mais nous la suivons et nous sommes là où nous nous attendions à être à ce stade."

"Nous atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés. Maintenant, il est toujours difficile de savoir où se situent ces objectifs par rapport à ceux de nos concurrents. Mais les efforts déployés en coulisses sont énormes, car c'est littéralement une course contre-la-montre jusqu'en 2026."

Dans un contexte extra-sportif brûlant chez Red Bull en début d'année, les rumeurs autour du projet moteur ont nourri celles entourant l'avenir de Max Verstappen, pourtant lié à l'écurie jusqu'en 2028. Néanmoins, le triple Champion du monde en titre estime qu'il est bien trop tôt pour se poser de telles questions.

"Si je dois spéculer sur tout... je m'inquiéterais de savoir si je sera encore en vie demain", balaie le Néerlandais. "Je ne m'inquiète pas vraiment à ce sujet. Je suis évidemment en contact étroit avec Christian à ce propos, et avec les gens qui travaillent dessus. Tout le monde est à fond, il n'y a donc pas lieu de paniquer. Nous ne sommes pas encore en 2026."

"Nous savons que c'est une tâche immense, nous ne la prenons pas à la légère. Et naturellement, face à autant de motoristes très expérimentés, nous ne pensons pas non plus que ce sera facile de les battre. Mais nous avons beaucoup de gens compétents qui travaillent sur ce projet et nous sommes enthousiastes. Le temps nous dira évidemment ce qu'il en sera."

