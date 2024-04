Le paradoxe qui prive la concurrence de rattraper Red Bull selon Newey

La grille entière de la Formule 1 a craint le potentiel de la RB20 dès le moment où elle a enflammé les feuilles de temps, lors de la première journée d'essais hivernaux à Bahreïn. S'il y avait, lors des premiers Grands Prix, une lueur d'espoir pour que Ferrari puisse au moins mettre l'équipe championne du monde sous pression, elle s'est rapidement évaporée à Suzuka lorsque l'avantage de Red Bull est devenu plus qu'évident pour tout le monde.

Alors que Max Verstappen a remporté sa troisième victoire en quatre courses, la lutte très serrée entre Ferrari, McLaren, Aston Martin et Mercedes n'a malheureusement pas effacé la perspective du dénouement du Championnat du monde 2024, qui semble désormais tout tracé, à moins d'un spectaculaire retournement de situation.

Toto Wolff s'est fait le porte-parole d'un grand nombre de personnes dans le paddock, affirmant que la deuxième place aux championnats est actuellement ce qu'il y a de mieux à espérer. "Personne ne pourra rattraper Max cette année", a déclaré le patron de Mercedes après le Grand Prix du Japon. "Son pilotage et sa monoplace sont tout simplement spectaculaires. On peut voir la façon dont il gère les pneus, et fondamentalement, cette saison il s'agit d'être le meilleur des autres."

Le plus remarquable dans cette situation est que même si le reste des équipes du top 5 semble se rapprocher de Red Bull, aucune d'entre elles n'a encore eu le déclic lui permettant de réellement menacer l'écurie basée à Milton Keynes. Les deux seules fois où Red Bull n'a pas remporté la victoire étaient le fruit de ses propres erreurs. Singapour la saison passée et Melbourne cette année, ont été deux faux pas qui ont permis à Carlos Sainz et Ferrari de monter sur la première marche du podium lors des deux courses.

Néanmoins, même lorsque d'autres équipes pensaient enfin avoir une monoplace plus performante et entrevoyaient l'opportunité de gagner, comme en 2023 à Monaco avec Fernando Alonso et à Austin avec Lewis Hamilton, Verstappen et Red Bull ont toujours su tirer leur épingle du jeu et réduire en poussière les espoirs de leurs concurrents.

Le départ du GP du Japon 2024. Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Bien que nous entamons la troisième année de l'ère des monoplaces à effet de sol, rien n'indique que l'équipe de référence soit sur le point d'être dépassée, comme c'est normalement le cas à ce stade d'une nouvelle réglementation. Les autres écuries sont encore en proie à beaucoup d'incertitudes quant à la maîtrise de ce règlement.

Mercedes, en particulier, ne semble toujours pas comprendre sa monoplace et ses problèmes. Après avoir passé les premières courses à essayer de déterminer pourquoi sa W15 ne produisait pas les niveaux d'appui aérodynamique que la soufflerie et la CFD (mécanique des fluides numérique) indiquaient, l'écurie allemande pense maintenant que cet appui est bien présent mais qu'il n'apporte simplement pas de gains de performance.

"Nous mesurons l'appui aérodynamique avec nos capteurs et nos manomètres, et ils nous indiquent que nous avons 70 points d'appui en plus dans un virage particulier de Melbourne par rapport à l'année dernière", a déclaré Wolff. "Mais sur le temps au tour, il n'y a pas un km/h de plus. Cela n'a aucun sens."

Alors que les rivaux de Red Bull n'ont toujours pas percé le secret du taureau rouge et de sa facilité à maîtriser la réglementation sur l'effet de sol, l'équipe autrichienne elle-même a son idée des raisons pour lesquelles les autres écuries ne parviennent pas à rattraper leur retard.

Lors d'un entretien à Suzuka avec Adrian Newey, directeur technique de Red Bull, l'ingénieur britannique avait indiqué que des facteurs clairs résultant du changement de réglementation étaient en jeu. Ceux-ci n'ont pas vraiment aidé son équipe, mais freinent plutôt les autres écuries qui tentent de se rapprocher.

"Paradoxalement, la réglementation qui a été conçue pour rendre les choses plus serrées a eu l'effet inverse de celui que produisent généralement ces changements de règles."

"La réglementation venturi [Newey ne les appelle pas "réglementations d'effet de sol" parce que toutes les voitures ont un effet de sol, ndlr] entraîne des complications aérodynamiques que la génération précédente de voitures à fond plat et à diffuseurs ne connaissait pas", a-t-il déclaré. "Et dans le cadre de la réglementation sur le plafond budgétaire, si l'on part du mauvais pied, il est peut-être plus difficile de s'en sortir que lorsque les dépenses étaient moins limitées. Donc paradoxalement, la réglementation qui a été conçue pour rendre les choses plus serrées a eu l'effet inverse de celui que produisent généralement ces changements de règles."

Newey semble néanmoins avoir soulevé un véritable problème en ce qui concerne l'incidence du plafond budgétaire. En effet, lorsque les équipes se trompent totalement au niveau de leur concept (comme Mercedes et Ferrari l'année dernière), des contre-mesures ne peuvent vraiment être prises qu'en fin de saison. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour sortir une voiture B ou pour passer des heures en soufflerie sur des concepts aérodynamiques qui permettront de débloquer ou d'améliorer les performances.

Le verdict de Newey sur le fait que le reste de la grille se bat avec une main attachée dans le dos dépeint une image sombre de leurs opportunités pour pouvoir rivaliser avec les champions du monde. Mais s'il y a une petite lueur d'espoir, c'est bien Ferrari qui la tient, voyant que les performances de la Scuderia ne sont pas à des années-lumière de celles de Red Bull.

Adrian Newey, directeur technique de Red Bull Photo de: Motorsport Images

De plus, au milieu des spéculations autour des évolutions prometteuses préparées par Ferrari et prévues pour Imola, Carlos Sainz s'est également permis de laisser entendre que si l'écurie au cheval cabré ne perdait pas trop de terrain sur Red Bull lors des prochains Grand Prix, alors la course au titre pourrait finalement reprendre.

"Je pense qu'ils auront certainement un avantage dans le premier tiers de la saison, jusqu'à ce que nous apportions une ou deux évolutions qui nous permettront de nous battre plus régulièrement avec eux", a annoncé l'Espagnol. "Aujourd'hui, il est peut-être un peu trop tard pour l'avantage qu'ils pourraient avoir sur le championnat, nous avons donc besoin de plus [de courses comme] l'Australie. Mais nous allons faire de notre mieux. C'est aussi ma dernière année chez Ferrari, alors oui, [il n'y a] rien à perdre et nous ferons tout pour revenir."

Alors peut-être… Peut-être que tout n'est pas encore fini.