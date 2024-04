Améliorer Williams F1 ? "Comme réparer un vélo tout en pédalant"

Williams est depuis plusieurs saisons en pleine mutation. Sous la direction de James Vowles, arrivé à la tête de l'écurie début 2023, et avec les fonds de son propriétaire, le fonds d'investissement Dorilton Capital, la structure basée à Grove a pour but de remonter dans la hiérarchie de la Formule 1, en quête d'un renouveau après quasiment dix ans d'errance.

Ses dirigeants, Vowles et Pat Fry, son directeur technique en chef, ont déjà longuement et publiquement expliqué que l'équipe avait du retard sur la concurrence, en prenant en exemple la tardiveté avec laquelle la FW46 avait été assemblée à l'intersaison. Dernièrement, c'est l'absence de châssis de rechange qui a été au cœur de l'actualité, quand il a tout bonnement fallu sacrifier Logan Sargeant en Australie pour permettre à Alexander Albon de disputer la suite du week-end. Une problématique que les accidents de Suzuka n'ont pas permis d'oublier de sitôt.

Dave Robson, responsable de la performance chez Williams, s'est penché sur le difficile équilibre à trouver entre volonté d'améliorer la structure en elle-même afin de poser les bases d'une progression globale et nécessité de développer la voiture actuelle pour être le plus performant possible en piste et saisir les opportunités qui se présentent.

"Nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est un peu comme essayer de réparer une roue crevée sur son vélo tout en pédalant en même temps. Il est très difficile de prendre du temps sur le programme et de donner à chacun la possibilité d'adopter de nouvelles méthodes de travail."

"Ce n'est donc pas facile, mais c'est en cours. Il y a beaucoup à faire. C'est clair. Beaucoup a déjà été fait. Il s'agit simplement d'améliorer les outils, les logiciels. Il faut ensuite que tout le monde comprenne ce que cela nous permet de faire et comment maximiser ces outils pour faire avancer l'ensemble du programme."

Dave Robson, responsable performance chez Williams.

Interrogé par Motorsport.com sur la reconnaissance publique des lacunes de l'équipe par Vowles et Fry, Robson a concédé qu'ils avaient raison. Cependant, il suggère que d'autres équipes en sont peut-être quasiment au même point, sans que cela ne soit forcément évoqué publiquement.

"Nous savons depuis longtemps que la façon dont nous procédons, ou dont nous avons procédé, n'est pas toujours terriblement efficace. Mais il faut une grande quantité de 'colle humaine' pour tout assembler. Il serait fascinant de savoir où en sont les autres équipes. Je suis sûr que les meilleures équipes sont très différentes de la nôtre. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde."

"Dans une certaine mesure, je pense que la grande différence réside dans l'honnêteté de Pat et de James à propos de tout cela, peut-être plus que dans les problèmes eux-mêmes. Cela dit, les problèmes sont là, ils doivent être résolus, et c'est ce que nous faisons. Mais oui, nous le savions depuis longtemps. Il est cependant toujours très difficile d'investir dans ces processus lorsque vous avez déjà du mal à investir dans la monoplace."

"Évidemment, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, nous savons que nous avons les ressources pour le faire. Et avec James [en provenance de Mercedes] et Pat [dernièrement passé chez Alpine/Renault et McLaren], nous savons à quoi ressemble la pointe de la technologie. J'espère donc que nous pourrons rapidement passer du stade où nous sommes à celui où nous devons être."

La sortie de piste de Logan Sargeant lors des EL1 du GP du Japon 2024 de F1.

Robson assure que des progrès ont déjà été faits côté équipe et que ceux-ci vont continuer à se matérialiser par des avancées en piste, même s'il faudra encore attendre un moment avant de totalement récolter les fruits de ces améliorations structurelles.

"C'est radicalement différent de ce qui se passait il y a quatre ou cinq ans", a-t-il expliqué. "C'est très excitant et il ne fait aucun doute que les performances seront au rendez-vous, c'est certain. Bien entendu, nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous serons incontestablement dans une meilleure posture."

"La façon dont nous développons et gérons le projet va donc progresser considérablement. En même temps, c'est frustrant de ne simplement pas claquer des doigts et avoir tout ce qu'il faut dès aujourd'hui ou demain. Nous devons donc continuer à faire ce que nous faisons en piste et tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Et c'est très bien que cela s'améliore."

"Il ne fait aucun doute que les choses vont aller mieux, mais nous voulons que cela se produise le plus rapidement possible, vraiment. Il est évident que ce n'est pas possible, alors nous allons devoir lutter encore un peu. J'espère que nous pourrons rapidement passer du stade où nous nous trouvons à celui où nous devons être."