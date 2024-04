Alpine n'a pas besoin de "convaincre" Gasly et Ocon de rester

Dernier du championnat constructeurs et courant toujours après son premier point de l'année après quatre Grands Prix, Alpine vit en 2024 son pire démarrage depuis son retour en F1 (alors sous le nom de Renault), en 2016. Le meilleur résultat de Pierre Gasly et Esteban Ocon cette année est une treizième place, néanmoins Gasly reste sur une série de quatre éliminations en Q1 quand son coéquipier a pu voir la Q2 à deux reprises, en n'allant pas plus haut que la 15e place sur la grille toutefois.

Bien qu'elle ne soit pas exprimée en public, une certaine frustration doit se faire sentir chez les pilotes, tous deux vainqueurs de Grand Prix et affichant de plus grandes ambitions en Formule 1. L'incertitude du marché des transferts, avec un baquet à pourvoir chez Mercedes et potentiellement un autre chez Red Bull en fonction des performances de Sergio Pérez et des pilotes VCARB, peut pousser les deux Français à regarder ailleurs mais selon Bruno Famin, Alpine n'a pas de raison de craindre la fuite de ses pilotes.

"Nous sommes satisfaits de nos pilotes et nos pilotes sont satisfaits de nous", a indiqué le directeur d'équipe sur le site officiel de la Formule 1. "Nous leur parlons régulièrement. Voyons ce que nous pouvons faire à l'avenir. Il y a des hauts et des bas, nous sommes dans un bas mais nous avons un projet solide avec une vision sur le long terme. Nous avons un bon point fort pour le projet 2026 : nous sommes un motoriste, nous développons l'unité de puissance, qui est sur la bonne voie, et nous pouvons tout optimiser."

"Nous avons un projet qui n'a pas besoin de les convaincre [de rester]. Je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier. Nous sommes dans une position difficile. Ce n'est pas le début de saison que nous souhaitions et j'apprécie à quel point ils se montrent constructifs avec l'équipe, non seulement dans la communication avec les journalistes, mais aussi en interne. Lorsqu'ils essaient de trouver des solutions avec la voiture, ils sont tous les deux très utiles."

Pierre Gasly, Alpine A524 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Cependant, si Alpine espère conserver ses pilotes pour 2025, l'équipe n'oublie pas d'étudier ses alternatives. "Nous regardons également le marché et nous avons aussi notre académie où nous développons des talents pour demain ou pour l'avenir", a ajouté Famin. "Nous avons Jack Doohan, qui est notre réserviste, et Victor Martins en F2. Nous avons un large éventail de possibilités. Nous sommes heureux avec Esteban, heureux avec Pierre, mais nous sommes prêts à réagir si quelque chose arrive. C'est tout."

"Pour être franc, nous ne sommes pas pressés en ce moment. Nous avons d'autres problèmes à résoudre, d'autres choses à améliorer, et nous ne sommes pas pressés. Nous sommes prêts, nous sommes préparés, mais nous ne sommes pas pressés."