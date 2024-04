Famin rassure : Alpine "n'est absolument pas à vendre"

Compte tenu d'un début de saison 2024 plus que difficile, marqué par le cruel manque de performance de ses voitures et un compteur de points encore bloqué à zéro, Alpine est aujourd'hui au centre de rumeurs sur une éventuelle vente par le groupe Renault, qui détient la structure F1.

Néanmoins, Alpine a réfuté ces rumeurs, le directeur Bruno Famin ayant pris la parole pour réaffirmé l'engagement et le soutien des décisionnaires. "Nous avons un vrai projet avec Alpine", a-t-il déclaré pour le site officiel de la F1. "Nous avons pour projet de développer la notoriété de la marque Alpine au niveau mondial par le biais du sport automobile et de la Formule 1 en particulier. Nous avons le soutien total de la direction. L'équipe n'est absolument pas à vendre. Nous poursuivrons nos efforts pour atteindre nos objectifs."

Après quatre Grands Prix disputés en 2024, le meilleur résultat d'une Alpine en course a été une treizième place, décrochée par Esteban Ocon au Grand Prix d'Arabie saoudite puis Pierre Gasly au Grand Prix d'Australie.

À ce jour, et en dépit de nouvelles pièces introduites lors de l'épreuve de Suzuka, l'équipe tricolore ne semble pas avoir le rythme pour prétendre aux points à la régulière : d'une part, les cinq équipes de tête (Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes et Aston Martin) ont une longueur d'avance sur les cinq autres écuries de la grille, ce qui rend par conséquent le top 10 inaccessible ; d'autre part, les outsiders VCARB, Haas, Williams et Stake ont déjà montré qu'ils étaient capables d'accéder aux points bien que certains d'entre eux n'aient pas encore débloqué leur compteur.

"Ce n'est pas une période agréable", a déclaré Famin. "Nous ne sommes pas là où nous voulons être en matière de performances, nous n'avons pas pour projet d'être P15 ou P16. Nous voulons être devant, nous voulons développer les performances de la voiture et nous voulons nous battre pour les podiums et les victoires dès que possible."

"Tout le monde [au conseil d'administration] comprend que ce n'est pas un défi facile à relever. C'est un défi très difficile, nous devons beaucoup de respect à nos rivaux. Pour nous battre aux avant-postes, nous devons placer la barre plus haut, élever notre niveau, nous devons nous améliorer."

Pierre Gasly, Alpine A524

Plusieurs changements ont eu lieu au sein d'Alpine depuis l'an dernier. Bruno Famin a pris la direction de l'écurie à la suite du départ du PDG Laurent Rossi et du directeur Otmar Szafnauer, tandis que Pat Fry (Chief Technical Officer) et Alan Permane (directeur sportif) ont également quitté Enstone en 2023. En outre, Alpine s'est séparé du directeur technique Matt Harman et du responsable aéro Dirk de Beer début 2024.

Selon Famin, les petites performances de l'A524 sont en fait le fruit de l'organisation précédente, aujourd'hui renouvelée. Les bases sont donc posées pour qu'Alpine remonte la pente au cours des prochaines saisons.

"Dans l'histoire de notre équipe – auparavant nommée Renault –, au début du projet dans les années 1970, tout le monde se moquait de nous et nous sommes restés forts dans ces moments-là. Nous voulons utiliser ces moments difficiles aujourd'hui. Nous savons que tout le monde connaît des hauts et des bas. Nous sommes dans un bas mais nous utiliserons cette opportunité pour être plus forts très bientôt et nous ferons certainement les changements nécessaires au sein de l'équipe pour atteindre nos objectifs", a ajouté Famin.

"La voiture que nous avons aujourd'hui est le résultat de la gestion précédente. Mais ce qui est important, c'est ce que nous faisons maintenant. Et je suis satisfait de ce que nous faisons. Bien sûr, le chemin est très long et nous avons encore beaucoup de choses à améliorer."

Alpine est "sur la bonne voie" pour 2026

Esteban Ocon, Alpine A524

La saison 2026 marquera le début d'une nouvelle ère technique, avec l'introduction de nouveaux règlements châssis et moteur. De quoi permettre à Alpine, aujourd'hui en difficulté sur les deux fronts, de se remettre au niveau de ses rivaux. Le travail a d'ores et déjà débuté à Viry-Châtillon, site du département moteur de l'équipe, et Famin se veut optimiste.

"Viry travaille depuis longtemps sur le nouveau règlement moteur", a-t-il indiqué. "La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes assez satisfaits de ce que nous faisons. Le niveau est assez ambitieux. Pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie mais on ne sait jamais ce que font les rivaux."

"Nous voulons revenir sur la première moitié de la grille, bien entendu, et améliorer considérablement notre position. Nous savons que le changement majeur dans la réglementation est une opportunité de changer la donne. Nous voulons saisir cette opportunité, c'est notre objectif. Nous voulons faire un grand pas en avant et trouver la régularité, et non pas être un an cinquième, un an septième, un an sixième. Rapprochons-nous des plus grandes équipes."