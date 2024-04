Un sprint en Chine, pas "le plus intelligent" selon Verstappen

La dernière fois que la F1 s'est rendue à Shanghai pour le Grand Prix de Chine, c'était il y a cinq ans, en 2019. Après plusieurs années d'absence, le championnat est de retour et promet une course pleine de rebondissements.

En effet, les équipes arrivent avec leur lot d'inquiétudes et d'inconnues puisque le circuit a été remis à neuf par les autorités il y a peu, et que les données existantes sur le circuit, déjà datées, ne sont donc plus valables. Rappelons également que, puisque le dernier Grand Prix de Chine a eu lieu avant 2022, les nouvelles monoplaces à effet de sol n'ont jamais roulé sur ce tracé, ce qui augmente les incertitudes des écuries.

Pour ne rien arranger, le circuit de Shanghai a été choisi pour la première épreuve sprint de la saison, les équipes n'auront donc qu'une seule séance d'essais libres le vendredi. Interrogé sur la pertinence de cette décision, Max Verstappen a répondu de manière sarcastique qu'il s'agissait d'une décision "très intelligente" de la part de la FIA.

"Je ne pense pas que ça soit génial de faire ça parce que quand vous avez été éloigné d'un circuit pendant un certain temps, vous ne savez jamais ce que vous allez y expérimenter, donc il aurait été préférable d'avoir un week-end de course normal là-bas", déclare le triple Champion du monde.

"D'un autre côté, cela met probablement un peu plus de piment dans la course et c'est peut-être ce qu'ils aimeraient voir. Mais d'un point de vue purement pilotage et performances, je pense que ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire."

"Nous verrons ce que nous obtiendrons là-bas. J'ai toujours aimé piloter [sur ce circuit], alors j'espère que nous pourrons démarrer [le week-end] aussi bien que possible et que nous n'aurons pas besoin de peaufiner trop de choses sur la voiture."

En début d'année, la FIA avait annoncé la restructuration des week-ends sprint, jugés trop restrictifs par les équipes. Ainsi, les qualifications et la course sprint auront lieu le samedi, comme avant, mais les qualifications du Grand Prix prendront après le format sprint.

En plus de ces modifications, le parc fermé, normalement clôt après le vendredi, aura l'occasion de rouvrir après le sprint et permettra aux écuries de changer les réglages de leurs monoplaces avant les qualifications pour la course de dimanche.

Mais la limitation à une seule séance d'essais demeure, ce qui va un peu trop loin selon Carlos Sainz, surtout dans le cas de Shanghai. "Je pense que la Chine est un excellent circuit, je pense que c'est pour beaucoup l'un de nos préférés", affirme l'Espagnol. "C'est un tracé qui offre de bonnes possibilités de dépassements, et il est donc logique d'y organiser un sprint."

"En même temps, c'est ce que nous avons dit dans le briefing des pilotes à la FIA et à la Formule 1. Avec ce type de voitures, se rendre sur un circuit avec une heure d'essais et aller directement en qualifications, avec les règlements qu'ils nous imposent, l'usure des planchers et comment une bosse peut rendre la voiture délicate, je pense que ce n'est pas un bon choix de mettre le sprint [là] après quatre ou cinq ans d'absence."

"Nous avons également entendu dire qu'il y avait un nouveau revêtement. Peut-être que pour vous à la maison c'est excitant, mais pour les ingénieurs et les pilotes, à mon avis, nous ne devrions pas prendre le risque et avoir un week-end normal."

