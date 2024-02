La F1 modifie l'ordre des séances pour les week-ends Sprint

Réunie ce lundi à Londres en présence de Nikolas Tombazis (directeur Monoplace à la FIA) et de Stefano Domenicali (PDG de la Formule 1), la Commission F1 a annoncé des décisions importantes, essentiellement autour du format des week-ends Sprint pour la saison 2024. Le sujet était à l'ordre du jour depuis plusieurs semaines, dans l'espoir de trouver une organisation plus satisfaisante à la fois pour les écuries et le public.

La Commission F1 a ainsi décidé de proposer une réorganisation du planning pour les six week-ends Sprint de la saison. Désormais, l'ordre des séances sera le suivant : Essais Libres et Shootout le vendredi, Sprint le samedi suivi de la séance de qualifications pour le Grand Prix, et course le dimanche.

Ce changement dans l'agencement des séances devrait permettre une réouverture du parc fermé entre le Sprint et les qualifications, aspect qui était particulièrement critiqué car il ne permettait pas, auparavant, de modifier les réglages après le Shootout qui avait lieu le vendredi après-midi.

Cette modification a été approuvée sur le principe mais elle doit désormais être ratifiée par le prochain Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, prévu le 28 février. Il devrait toutefois s'agir d'une formalité. En 2024, les six week-ends Sprint auront lieu à Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos et Losail.

Retour à quatre moteurs, déploiement du DRS avancé

Par ailleurs, d'autres changements futurs ont été validés, là aussi avant ratification, l'un d'eux concernant l'allocation moteur. Il s'agit d'un retour en arrière puisque certains éléments avaient initialement été réduits de quatre à trois. Finalement, en 2024 et 2025, chaque pilote disposera bien pour l'ensemble de la saison de quatre moteurs à combustion interne (ICE), quatre MGU-K, quatre MGU-H et quatre turbos.

Enfin, une modification concerne le déclenchement du DRS, qui pourra désormais être utilisé un tour plus tôt en course, soit à l'issue du premier tour de course. Depuis son introduction en F1, l'aileron arrière mobile ne pouvait pas être activé avant l'entrée dans le troisième tour. Cette nouvelle règle, sous réserve une fois encore de ratification, s'appliquera également dans le cas d'une relance de course après sa neutralisation ou son interruption.

La FIA précise enfin que lors de cette réunion, "le groupe a discuté d'un certain nombre de sujets liés à la réglementation 2026, particulièrement au sujet des finances et de l'écologie". Des changements mineurs concernant les Règlements Technique, Sportif et Financier pour la saison à venir ont eux aussi été décidés.

