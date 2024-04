Le programme du GP de Chine F1 2024

Le Grand Prix de Chine est la cinquième manche de la saison 2024 de Formule 1, avec une course sur le circuit de Shanghai, qui n'a plus été visité par la discipline depuis cinq ans. Il s'agit également du tout premier des six week-ends au format Sprint qui auront lieu cette année.

Horaires et programme TV du GP de Chine 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a six heures de décalage avec Shanghai.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 19 avril Essais Libres 1 5h30 - 6h30 Canal+ Sport Qualifs Sprint 9h30 - 10h14 Canal+ Sport Samedi 20 avril Sprint 5h00 Canal+ Sport Qualifications 9h00 - 10h00 Canal+ Sport Dimanche 21 avril Course 9h00 Canal+

Infos et palmarès du GP de Chine F1

Arrivé au calendrier en 2004, le Grand Prix de Chine a eu lieu sans discontinuer jusqu'en 2019, où il est même entré dans l'histoire puisque cette édition constituait le 1000e Grand Prix de la Formule 1. Puis la pandémie de Covid a frappé la planète, et une longue parenthèse de cinq ans s'est ouverte. Après quelques tentatives infructueuses, l'épreuve fait une bonne fois pour toutes son retour au calendrier en 2024.

Si le circuit de Shanghai, long de 5,451 km, est toujours le même, il a génère des incertitudes compte tenu de cette période sans s'y rendre. Par ailleurs, il s'agit d'une piste très rarement utilisée le reste de l'année, et l'évolution de l'asphalte ainsi que du sol suscite quelques interrogations. Des travaux ont été menés récemment pour rectifier certaines bosses apparues au fil du temps, sur ce tracé qui compte 16 virages, dont le premier mythique, en escargot, et une interminable ligne droite de 1,2 km.

En course, il faut boucler 56 tours, pour une distance totale de 305,066 km. Le Sprint se disputera quant à lui sur 19 tours.

Le GP de Chine n'a plus eu lieu depuis 2019. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Les records F1 du circuit de Shanghai (depuis 2004)

Record de la pole Sebastian Vettel Ferrari 1'31"095 (moy. : 215,419 km/h) 2018 Meilleur tour en course Michael Schumacher Ferrari 1'32"238

(moy. : 212,750 km/h) 2004

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Chine F1

Édition Poleman Vainqueur 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Sebastian Vettel Daniel Ricciardo 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 Lewis Hamilton Fernando Alonso 2012 Nico Rosberg Nico Rosberg 2011 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2010 Sebastian Vettel Jenson Button

Météo à Shanghai

Les premières prévisions font état d'un temps couvert sur le circuit de Shanghai, avec également des risques de pluie pour la journée du samedi. Le vendredi s'annonce comme la journée la plus belle, alors que l'on ne devrait pas dépasser les 20°C le samedi et le dimanche.

Course suivante : Grand Prix de Miami (3-5 mai)

Retrouvez le calendrier F1 2024 complet