McLaren dévoilera la première évolution de sa MCL38 à Miami

En début de saison, McLaren avait ciblé le mois de mai pour l'arrivée de la première évolution de la MCL38 pilotée par Lando Norris et Oscar Piastri. Ce week-end en Chine, l'écurie britannique a confirmé qu'elle était sur la bonne voie pour apporter les nouvelles spécifications de sa monoplace lors de la prochaine course, dans deux semaines

"À Miami, nous apporterons enfin la première évolution à notre voiture", a annoncé Andrea Stella, le directeur de l'équipe.

McLaren a commencé la saison 2024 de manière prometteuse, talonnant Ferrari tout en prenant le dessus sur Mercedes jusqu'à présent. Mais comme l'équipe est réaliste et pense qu'elle a besoin d'une année supplémentaire de développement pour se battre aux avant-postes, les améliorations apportées en Floride sont les premières de plusieurs étapes allant dans cette direction.

En plus de l'amélioration des performances, la mise à jour est également prévue pour améliorer la gestion des pneus, la dégradation à l'arrière étant un facteur clé sur la piste de Shanghai ce week-end.

"Ces nouveautés se concentreront également sur l'amélioration de la dégradation des pneus, nous allons donc essayer de voir si nous pouvons faire un pas en avant dans ce domaine", a expliqué Stella. "Compte tenu des améliorations que nous devrions apporter pour nous rapprocher de certains de nos concurrents, je dirais que nous aurons besoin d'autres évolutions pour améliorer le comportement des pneus."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dans tous les cas, il s'agit d'un développement constant. On ne peut jamais être sûr que c'est suffisant quand il s'agit de maintenir les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement. La prochaine course à Miami sera certainement intéressante du point de vue des pneus. Surtout si nous avons des températures élevées comme nous l'avons eu précédemment, la piste devient alors un peu limitée par l'arrière avec beaucoup de traction dans les virages à basse vitesse et ensuite à l'accélération."

Des limites visibles à Shanghai

Lando Norris et Oscar Piastri se sont qualifiés quatrième et cinquième pour le Grand Prix de dimanche, après avoir terminé respectivement sixième et septième du sprint de 19 tours. Stella a déclaré qu'il était clair que Red Bull et Ferrari avaient encore une meilleure maîtrise pour garder les pneus arrière en vie, l'usure à l'avant étant moins un problème par rapport à ce que beaucoup pensaient.

"Je pense que la piste est assez cohérente dans le fait que la principale limitation est la surcharge de l'arrière", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas une surprise car cette piste, en termes d'asphalte, malgré le revêtement surprenant, est plus similaire à Bahreïn ou à Suzuka. Nous savons que nous sommes surchargés à l'arrière, et certaines voitures s'en sortent mieux que nous, comme la Ferrari et la Red Bull. En ce qui concerne les limites du train avant, il est intéressant de noter que depuis que nous avons introduit le pneu [plus] large, il y a eu beaucoup moins de graining en Chine qu'avant 2017."

Avec Filip Cleeren