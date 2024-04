Hamilton en difficulté avec une Mercedes "sur le fil du rasoir"

Quelques heures après avoir obtenu son meilleur résultat de la saison en terminant deuxième du sprint à Shanghai, Lewis Hamilton est retombé sur terre en se faisant éliminé en Q1, une première cette saison. Ayant freiné trop fort à l'épingle à cause du vent arrière, le Britannique a perdu un temps crucial et s'élancera de la 18e place sur la grille de départ dimanche.

Revenant sur ce qu'il s'est passé, il a déclaré que l'erreur était de sa faute et non celle de sa monoplace. Bien que les montagnes russes entre les hauts de la matinée et les bas de l'après-midi ne soient pas faciles à comprendre, Hamilton a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

"Je n'ai rien à reprocher à l'équipe", a-t-il déclaré. "Ce ne sont pas mes meilleurs tours de qualifications mais ce genre de chose arrive, parfois vous performez et parfois non. Cette voiture est sur le fil du rasoir, comme nous le savons, donc elle peut facilement faire ce que nous avons eu. Mais je vais essayer de m'amuser à partir de là."

Évoquant les progrès de sa W15 ce week-end, le septuple champion du monde a déclaré que l'équipe avait choisi de faire quelque chose d'audacieux lorsque le Parc Fermé s'est ouvert après le sprint, même si cela ne semble pas avoir porté ses fruits.

"Nous avons procédé à des changements massifs avant les qualifications", a-t-il déclaré. "Nous voulions juste expérimenter. George [Russell] a donc décidé d'aller dans une direction, très différente de ce que nous avions parce que nous travaillions à peu près de la même manière avant. De mon côté, j'ai pris une autre direction, juste pour voir si nous pouvions trouver quelque chose. Ce n'était pas terrible. Je n'ai juste pas pu arrêter la voiture dans le virage 14."

George Russell s'en sort mieux

De son côté, George Russell a minimisé les divergences entre les voitures, même s'il a déclaré que la différence avec le sprint avait été assez spectaculaire.

"Nous sommes assez pareils dans les réglages, et nous avons tous les deux pris une direction similaire", a-t-il expliqué. "Il y avait une petite différence mais la direction était très similaire entre nous deux. Nous avons tous les deux apporté de gros changements par rapport à la course sprint. Si on avait tout optimisé ce week-end, nous aurions peut-être terminé entre la P3 et la P5 en qualifications. Mais nous ne nous contenterions pas de cela."

"Nous voulons nous battre pour les victoires et les championnats, avec l'espoir d'atteindre ce minimum l'année prochaine, et il faut parfois faire des sacrifices à court terme pour obtenir de meilleurs résultats à long terme. Nous essayons encore de trouver la voie de développement qui nous permettra de faire de grands pas en avant. Et c'est là que nous en sommes pour l'instant."

Russell s'est qualifié pour la Q3 et s'est placé 8e sur la grille de départ, après avoir regretté d'avoir dû utiliser un train de pneus supplémentaire en Q2 à la suite de l'accident de Carlos Sainz.

"C'était un peu dommage en Q2 parce que mon premier tour était assez bon pour être P3 jusqu'au dernier virage quand Carlos est sorti. Ensuite, on a du utiliser un autre train de pneus, et nous sommes arrivés en Q3 avec un seul train. Au final, c'est là où nous en sommes en tant qu'équipe. Si vous performez, vous serez en tête de ce groupe. Si vous êtes moins bien, vous serez à l'arrière. Et c'est ce que nous avons vécu lors des deux dernières courses."

Avec Jonathan Noble