Sainz : La Ferrari n'a "rien de spécial" sur un tour à Shanghai

En lice pour une arrivée en troisième position au sprint du Grand Prix de Chine, derrière le vainqueur Max Verstappen et son dauphin Lewis Hamilton, Carlos Sainz a finalement dû se contenter de la cinquième place. La raison : un accrochage avec Fernando Alonso, qui a permis à Sergio Pérez de prendre le dessus et à Charles Leclerc d'effacer son coéquipier peu après.

Et la séance qualificative ayant suivi n'a pas été de tout repos pour Sainz puisque le pilote Ferrari est parti à la faute en Q2 en heurtant les barrières dans le dernier virage, ce qui a provoqué un drapeau rouge. Le pilote Ferrari a toutefois pu repartir par ses propres moyens, bien qu'Aston Martin ait porté réclamation contre les résultats de la séance.

"J'ai eu un moment très chaud en Q2 avec un accident", a-t-il expliqué. "J'ai fait une simple erreur, j'ai tapé sur le vibreur intérieur un peu trop fort, ce qui m'a fait dévier de ma trajectoire. J'ai touché le gravier à la sortie et j'ai fait un tête-à-queue. Au dernier moment, avant de heurter le mur, j'ai réussi à tourner un peu le volant et avoir un impact dans un meilleur angle. C'est probablement ce qui m'a sauvé parce que ça semblait mal parti à un moment donné. Ensuite, j'ai fait un très bon tour en Q2 pour m'en remettre et retrouver plus ou moins la confiance, si on peut dire ça comme ça, et faire de bons tours."

Il est vrai que sa machine était légèrement endommagée mais en Q3, Sainz n'est pas parvenu à faire mieux que le septième temps, accusant plus de six dixièmes de retard sur le poleman Max Verstappen. Outre le Néerlandais et son coéquipier Sergio Pérez, les deux pilotes McLaren et l'Aston Martin de Fernando Alonso ont surclassé les Ferrari dans l'exercice du tour rapide, ce qui ne surprend pas vraiment Sainz.

"[Shanghai est] plus comme Suzuka que comme l'Australie", a-t-il indiqué à Motorsport.com au sujet des caractéristiques du tracé chinois. "Au final, je dirais que c'est probablement encore pire que Suzuka sur un tour. Et cela, combiné à un revêtement bizarre qui ne semble pas garder autant d'adhérence pour nous ce week-end, montre que nous n'avons rien de spécial sur un tour. Quand vous regardez [nos] deux voitures, elles sont presque dans le même millième. J'espère que la course nous permettra de gagner un ou deux dixièmes, ce que nous voyons parfois, et que nous pourrons dépasser les voitures [de devant] demain, parce que c'est une longue course."

Le tête-à-queue de Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Pour Sainz, si une remontée est possible en course, elle n'inclura pas un dépassement des pilotes Red Bull. Le pilote de la voiture #55 a les McLaren et Alonso dans son viseur mais reconnaît que la tâche sera difficile.

"Je pense que nous devons nous concentrer sur autre chose que Red Bull pour voir comment, en termes de rythme de course, nous pouvons battre les deux McLaren et l'Aston. Elles ont montré un meilleur rythme sur un tour ce week-end. J'espère que nous aurons nos chances sur la durée d'une course", a-t-il indiqué.

"Le problème, c'est qu'il y a trois voitures à dépasser. Dans une course comme celle de Suzuka, j'ai dû prolonger deux relais pour doubler Lando [Norris]. Pour dépasser trois voitures demain, vous devrez vraiment montrer un rythme de course très bon. Dépasser les trois sera délicat, parce que vous usez beaucoup les pneus en essayant de dépasser une voiture, puis vous devez en dépasser une autre... Nous verrons bien. Je pense que nous pouvons revenir mais nous devons faire preuve d'un bien meilleur rythme qu'aujourd'hui."

Charles Leclerc est quant à lui un peu plus optimiste concernant ses chances de remontée en course. Sixième sur la grille, le Monégasque estime disposer de réglages plus optimaux pour la course, ce qui explique les performances en retrait de la SF-24 dans l'exercice des qualifications à Shanghai.

"Je suis un petit peu plus confiant, surtout de mon côté", a-t-il assuré au micro de Canal+. "Aujourd'hui, on avait vraiment une voiture qui était beaucoup plus basée sur la course que sur la qualif. Je savais qu'en qualifications, ça n'allait pas du tout être optimal. Pour demain, je pense que l'on est en bonne position, après c'est dommage car en un dixième, il y avait quatre ou cinq voitures. On a une bonne voiture pour la course de demain et la gestion des pneus ce matin [lors du sprint] était très bonne donc ça me rend confiant pour demain."