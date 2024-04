McLaren : Norris n'a "pas besoin de s'excuser" après un sprint raté

En quelques mètres seulement, Lando Norris a perdu l'avantage de sa pole position au sprint du Grand Prix de Chine et plus encore, puisque le pilote McLaren est sorti de la piste dans le premier virage en essayant de contenir l'attaque de Lewis Hamilton, deuxième sur la grille.

À l'extérieur de la trajectoire pour profiter du changement de direction au virage 3, Norris a posé ses roues sur une partie de la piste manquant cruellement d'adhérence, scellant ainsi son sort. Revenu en piste en septième position, le Britannique a ensuite profité de la crevaison de Fernando Alonso pour gagner une place et inscrire trois points.

S'il estime avoir "merdé" au départ, le pilote ne s'est pas attiré les foudres de son équipe, bien au contraire. Selon le directeur Andrea Stella, McLaren est à blâmer pour ne pas avoir fourni à Lando Norris et Oscar Piastri une voiture capable d'être performante sans devoir aller à l'excès.

"Il n'a certainement pas besoin de s'excuser", a assuré Stella sur Sky Sport. "Il sait qu'il aurait pu faire mieux mais nous apprécions l'effort maximal et nous travaillons en équipe. Je pense aussi que cela donne une idée du genre de personne qu'il est."

"Je suis sûr qu'il a l'impression d'avoir déçu l'équipe. [Mais] ne t'inquiète pas, Lando, tu n'as pas déçu l'équipe. Nous devons te donner une meilleure voiture et alors tout deviendra beaucoup plus facile, plutôt que d'être toujours à la limite pour obtenir des résultats importants. C'est donc à nous de jouer et les hommes et les femmes de McLaren travaillent dur pour améliorer la voiture."

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Il y a fort à parier que Norris se serait battu avec Hamilton pour la tête dans les premiers kilomètres du sprint sans son erreur au départ. Toutefois, selon le Britannique, il n'aurait pas réussi à contenir Max Verstappen, qui a fini par par s'imposer avec treize secondes d'avance sur le pilote Mercedes.

"Aucune chance", a répondu Norris sur ses chances de victoire. "J'aurais peut-être pu gagner une ou deux places [par rapport à son résultat du sprint] mais c'est tout. La Mercedes avait un très bon rythme aujourd'hui. George [Russell] nous a rattrapés assez rapidement et Lewis avait également un bon rythme. Et puis les Red Bull et même les Ferrari, honnêtement."

"J'ai réussi à survivre grâce au DRS. Si je n'avais pas eu le DRS, j'aurais été loin derrière eux. Notre rythme de course a été assez choquant aujourd'hui, nous nous y attendions en raison de la nature du circuit et des limites que nous avons sur la voiture."

Mais Hamilton n'est pas tout à fait d'accord avec son compatriote et avance qu'il aurait probablement perdu une autre bataille face à Norris plus tard dans la course, compte tenu du rythme de McLaren, si ce dernier avait pris son mal en patience au départ.

"J'ai évidemment pris un bon départ et j'avais la trajectoire intérieure. Il a essayé de garder la trajectoire extérieure et a poussé au maximum", a résumé Hamilton. "J'ai tout fait pour essayer de conserver ma position et, finalement, il s'est retrouvé dans la poussière à l'extérieur. Il y a un moment où, si vous allez un peu trop au large, il n'y a plus d'adhérence. Dans ce scénario, il aurait dû céder et se ranger derrière moi. Il aurait probablement eu le rythme pour me dépasser [plus tard]."