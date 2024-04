Alonso a songé à abandonner son dernier tour en qualifications

La journée de samedi a mal débuté pour Fernando Alonso, avec un accrochage ayant résulté en une pénalité puis un abandon au sprint du Grand Prix de Chine, alors que le pilote Aston Martin s'élançait depuis la troisième position sur la grille. Mais cette journée se finit sur une excellente note puisqu'Alonso s'est offert une nouvelle chance de bien figurer sur le circuit de Shanghai en décrochant le troisième temps des qualifications pour le Grand Prix du dimanche.

Battu sur le fil par Sergio Pérez pour la dernière place sur la première ligne, Max Verstappen ayant mis la main sur la pole position, Alonso a le mérite de devancer les pilotes Ferrari et McLaren. Pourtant, l'issue de la séance aurait pu être très différente : au début du tour l'ayant propulsé à la troisième place, l'Espagnol a commis une erreur et, voyant le temps perdu, a songé à lever totalement le pied avant de se raviser.

"Dans le premier secteur, j'ai eu un moment chaud dans les virages 1 et 2, j'ai failli perdre la voiture", a-t-il expliqué. "Et puis je me suis dit : 'Bon, je continue ou j'abandonne le tour ?' Parce que j'ai perdu deux dixièmes en deux virages. Mais nous n'avons pas abandonné, nous avons continué à attaquer tout au long du tour et nous avons fait un bon chrono."

Aston Martin a parfaitement mis à profit le changement dans le format sprint pour 2024, avec un recul du régime de parc fermé au début de la séance qualificative, soit après les Qualifs Sprint et le sprint du samedi. L'équipe britannique a utilisé les données récoltées jusqu'à présent pour appliquer des changements sur l'AMR24 qui, Alonso l'espère, paieront au moment de la course.

"Je pense que la voiture s'est améliorée depuis ce matin, nous avons fait quelques changements dans les réglages. Voyons demain si nous pouvons traduire cela en gros points", a-t-il ajouté. "Vous ne pouvez pas modifier complètement la voiture parce que vous êtes dans le rythme du week-end mais vous pouvez toujours faire de petits changements dans les réglages. Certains d'entre eux concernent seulement des problèmes d'équilibre mais d'autres sont de simples suppositions que l'on fait avant la course de demain, on joue à pile ou face."

"Jusqu'à demain après-midi, nous ne connaîtrons pas la réponse mais je suis extrêmement heureux et fier de l'équipe. Nous n'abandonnons pas. Nous ne sommes pas encore dans la position que nous voulons mais nous continuons à aller de l'avant."