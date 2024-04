Alonso pénalisé pour son accrochage avec Sainz dans le sprint

En lutte avec Carlos Sainz pour la troisième place au sprint du Grand Prix de Chine, Fernando Alonso est sorti perdant de ce duel et n'a pas vu l'arrivée. Le pilote Aston Martin, dépossédé de sa place dans les derniers tours, a tenté de reprendre l'avantage sur Sainz au virage 9, ce qui a résulté en un accrochage et en une crevaison pour le double Champion du monde.

Passé par les stands pour changer de gommes, Alonso a été rappelé à son garage quelques instants plus tard pour abandonner. L'on aurait pu penser l'incident clos mais les commissaires ont ouvert une enquête à la suite de l'épreuve et ont déterminé que le vétéran du plateau était responsable de l'accrochage, qui a également eu une incidence sur la course de Sainz, et lui ont infligé une pénalité de de dix secondes, ajoutées à son temps de course, Alonso ayant été classé malgré son abandon.

Le communiqué indique : "Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 14 (Fernando Alonso), le pilote de la voiture 55 (Carlos Sainz), les représentants des équipes et ont examiné les données du système et les preuves vidéo dans les voitures. Ils ont déterminé que la voiture 14 a provoqué une collision avec la voiture 55 au virage 9. La voiture 55 a été endommagée et la voiture 14 a crevé et abandonné avant la fin du sprint."

"Conformément aux directives sur les normes de pilotage, qui ont été convenues avec les équipes, une infraction de cette nature exige qu'une pénalité de base de 10 secondes soit ajoutée au temps d'une voiture à l'origine d'une collision. L'article 54.3 du Règlement Sportif dispose que si la pénalité de 10 secondes est imposée après la fin d'un sprint, alors 10 secondes seront ajoutées au temps du pilote concerné. Nous avons donc ajouté 10 secondes au temps de la voiture 14."

À noter qu'en plus des dix secondes, Alonso a reçu trois points de pénalité sur sa licence, portant son total à six sur les douze derniers mois. Les trois autres points de pénalité avaient été infligés il y a quelques semaines, au Grand Prix d'Australie, pour sa responsabilité dans l'accident de George Russell en fin de course.

Précisons que les dix secondes ajoutés au temps de course d'Alonso ne concernent que le sprint, dans lequel l'Espagnol a abandonné, ce qui ne change en rien le classement. À ce propos, les commissaires ont ajouté : "En guise d'aparté pour la FIA, nous notons que la formulation du règlement concernant le moment où une voiture a abandonné et les conséquences qui en résultent sur les pénalités qui peuvent être imposées ou servies, en particulier lorsque cette voiture est classée, n'est pas très claire et nous recommandons que la FIA envisage d'apporter les amendements nécessaires pour apporter plus de clarté à cette question."