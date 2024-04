Verstappen juge son dernier tour "vraiment pas mal"

Après une journée de vendredi qui a vu la hiérarchie être bousculée, Max Verstappen se classant seulement quatrième lors des Qualifs Sprint, les choses sont rentrées dans l'ordre ce samedi. Tout d'abord, le Néerlandais a commencé par s'imposer lors de la course sprint. Mais il ne s'est pas seulement imposé, il a écrasé ses adversaires, à commencer par Lewis Hamilton, son poursuivant le plus proche, relégué à plus de 13 secondes sous le drapeau à damier.

Plus tard dans la matinée, le triple champion du monde a continué sur sa lancée en dominant les trois parties des qualifications pour le Grand Prix de Chine. Il devance son coéquipier Sergio Pérez (+0"322) et Fernando Alonso (+0"488). Il signe donc sa cinquième pole position en autant de manche cette saison, sa sixième consécutive et la 37e de sa carrière. Ce résultat permet également à Red Bull de décrocher sa centième pole position.

"La course sprint nous a donné quelques idées supplémentaires pour la voiture", a déclaré Verstappen. "Et je pense que la voiture a encore mieux fonctionné en qualifications. Je suis vraiment très content de la façon dont s'est déroulée la séance. La voiture était vraiment agréable à conduire. En Q3, le dernier tour était vraiment pas mal, et je suis aussi très heureux de pouvoir conduire ici sur le sec. Les conditions étaient plutôt bonnes donc c'était très amusant."

La veille, lors de la séance de qualifications pour la course sprint, le pilote Red Bull s'était plaint de ne pas avoir réussi à mettre ses pneus dans la bonne fenêtre de température. Aujourd'hui, avec des conditions sèches, Verstappen s'est senti beaucoup plus à l'aise et s'est montré content de l'évolution de la piste à Shanghai.

"Je pense qu'en sortant d'un tour rapide, quand vous revenez avec une faible quantité de carburant, il faut probablement toujours un tour pour se sentir à nouveau à l'aise", a-t-il expliqué. "De plus, et bien sûr, des nouveaux pneus sont montés à chaque fois donc vous savez que vous pouvez trouver un peu plus dans chaque virage, de petites références."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, dépasse Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hier nous avons eu un peu de pluie, nous avons eu des trains de pneus supplémentaires, ce qui nous a permis de nous entraîner un peu plus. En dehors de ma première sortie en Q3, nous avons toujours été un peu plus rapides. Je pense que l'évolution de la piste n'était pas très importante ici mais c'est très bien ainsi."

Sergio Perez pour un doublé de Red Bull

Malgré une troisième place lors de la course sprint, Pérez s'est plutôt montré discret durant le week-end. En Q1, le Mexicain a joué avec le feu et a bien failli se brûler en se qualifiant seulement à la 15e position, juste devant la zone rouge. C'est en Q2 que le pilote Red Bull s'est réveillé en signant le deuxième temps. Il a renouvelé cette performance en Q3 pour aller chercher la deuxième place sur la grille, derrière son coéquipier.

"C'était très intense", confie Pérez. "J'ai failli être éliminé en Q1 à cause du trafic avec l'une des Williams. J'ai dû interrompre mon tour mais je suis revenu, j'ai utilisé des pneus usés et chauds et j'ai réussi à me classer 15e. C'était juste un début de qualification très désordonné. Ensuite, la Q2 a été un peu plus directe, j'ai pu vraiment comprendre l'équilibre."

"Nous avons fait de beaux progrès tout au long de la séance. Malheureusement, à la fin, ce n'était pas suffisant pour battre Max. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent résultat pour l'équipe, car la piste a beaucoup changé. Nous avons également beaucoup modifié la voiture pour nous adapter aux conditions, et j'espère que cela portera ses fruits demain."

Quand on lui demande s'il sera possible de battre son coéquipier demain lors du Grand Prix, le Mexicain se montre confiant notamment avec le rythme de sa Red Bull : "Je pense que tout se jouera demain. Nous pouvons nous battre à partir de là. Nous pouvons certainement avoir un bon rythme et nous l'avons montré aujourd'hui dans les longs runs. J'attends donc avec impatience la journée de demain."

Avec Filip Cleeren