Pourquoi l'arrivée en Chine a été un succès pour la F1

Il est étrange d'envisager une nouvelle saison qui commence le dernier jour de février et se poursuit jusqu'à la deuxième semaine de décembre. Non seulement il s'agit du calendrier le plus ambitieux de l'Histoire de la Formule 1, mais c'est aussi le premier à vraiment mettre le Covid au rancart. Ne fait-il désormais pas partie du passé ?

Pas si vous vivez en Chine, un pays qui n'a pas accueilli de Grand Prix depuis 2019. Nonobstant de nouvelles pandémies, lorsque les voitures sortiront de la voie des stands du Shanghai International Circuit le 21 avril, cela fera cinq ans et une semaine que Lewis Hamilton y a remporté la seizième édition du GP de Chine.

Vingt ans se sont écoulés depuis la première épreuve, une étape importante dans la croissance de la F1 qui a été remise en question par certains, mais qui a sans aucun doute constitué un ajout essentiel d'un point de vue commercial. À l'époque, on pensait que certaines des grandes entreprises chinoises aideraient à combler le vide laissé par les sponsors cigarettiers qui allaient bientôt disparaître de la discipline. Cette idée était quelque peu naïve.

La Formule 1 était relativement peu connue en Chine et les grandes entreprises du pays n'avaient pas besoin d'une compétition automobile "européenne" pour toucher leurs clients nationaux. Au contraire, la F1 devait profiter de sa présence dans le pays pour offrir aux marques internationales un accès sans précédent à ce qui était, à l'époque, le pays le plus peuplé du monde. Un pays dont les ménages à revenus moyens et supérieurs étaient de plus en plus riches.

Au moment de la course inaugurale, en septembre 2004, j'ai passé deux mois à l'hôtel Intercontinental, dans le quartier de Pudong, à Shanghai. Ma mission était de vendre Jaguar Racing à des investisseurs chinois et de sauver les emplois de tous les gens de Milton Keynes. Si l'équipe n'était pas vendue, elle mettrait la clé sous la porte. "Aucune pression".

L'une de mes principales cibles était Yu Zhifei, l'homme qui a permis au Grand Prix de Chine de voir le jour. Ancien dirigeant d'une équipe de football, il s'est montré d'abord insaisissable, puis réticent à l'idée de créer une écurie de F1 financée par la Chine. Quelque part à Shanghai se trouve toujours la maquette de soufflerie à l'échelle 25% d'une Jaguar aux couleurs de l'équipe China Team Ford, un élément clé de cette présentation.

Ici aux côtés d'Eddie Jordan en 2003, Yu Zhifei était un acteur important du GP de Chine et une cible potentielle pour un rachat de Jaguar.

Heureusement, l'autre personne qui essayait de vendre Jaguar Racing, le directeur de l'équipe Tony Purnell, a eu plus de chance avec l'un des sponsors de l'équipe, Red Bull. Dietrich Mateschitz était nettement plus enthousiaste que Yu Zhifei et, comme c'est souvent le cas, tout s'est passé pour le mieux.

Mateschitz a racheté l'équipe, sauvé les emplois de tout le monde et créé Red Bull Racing. Lorsque l'équipe a commencé à gagner des courses en 2009, Yu Zhifei a été emprisonné pour détournement de fonds. Cependant, la Chine reste un pays important.

"Les entreprises chinoises à croissance rapide sont désireuses de vendre à l'étranger, d'atteindre les marchés internationaux et de contribuer à la création de leurs propres marques."

Trois mois avant mon séjour à Shanghai, Ferrari a ouvert sa première concession en Chine continentale, les clients devant auparavant commander leurs voitures via Hong Kong. Aujourd'hui, l'entreprise y compte 25 concessionnaires, ce qui témoigne de l'importance de la Chine pour un grand nombre de sociétés impliquées en F1. Un quart des voitures qui sortent des chaînes de production de Maranello sont désormais vendues en Asie, la Chine étant le principal acteur. Discutez avec Aston Martin ou McLaren, c'est la même histoire.

Ce n'est pas le seul changement, car aujourd'hui, les entreprises chinoises à croissance rapide sont désireuses de vendre à l'étranger, d'atteindre les marchés internationaux et de contribuer à la création de leurs propres marques. Il s'agit d'une opportunité supplémentaire pour la Formule 1 et, outre les marques automobiles chinoises telles que Geely, MG Motor et BYD qui cherchent à se développer, de nombreuses entreprises de biens de consommation et de technologie s'intéressent aux marchés internationaux.

Vingt ans plus tard, l'implantation en Chine n'a jamais semblé aussi opportune.