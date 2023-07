La F1 dévoile son calendrier 2024, avec trois GP le samedi

De Bahreïn à Abu Dhabi, les 24 Grands Prix de la saison 2024 de Formule 1 sont connus, pour une campagne inhabituellement longue : du 2 mars au 8 décembre, plus de neuf mois s'écouleront entre la manche d'ouverture à Sakhir et l'ultime course sur la piste de Yas Marina. C'est sans précédent depuis une époque bien différente, lorsque la saison était lancée en janvier par le Grand Prix d'Argentine. En 1977, un peu plus de neuf mois séparaient l'épreuve de Buenos Aires de celle de Fuji en octobre.

Il n'y avait alors "que" 17 Grands Prix au programme ; cette fois, il y en aura donc 24, comme c'était prévu cette année avant les annulations des manches de Shanghai (en raison de complications logistiques toujours liées à la pandémie de COVID-19) et d'Imola (à cause des inondations en Émilie-Romagne). Ce devrait être le premier Grand Prix de Chine depuis 2019.

Après les essais de pré-saison à Sakhir du 21 au 23 février, les deux premières courses de l'année auront lieu le samedi à Bahreïn et en Arabie saoudite les 2 et 9 mars, afin d'éviter la période du ramadan qui commence le 10 mars. Rappelons que le Grand Prix de Las Vegas 2023 sera le premier à se tenir un samedi depuis 1983, et ce sera évidemment à nouveau le cas l'an prochain avec ce départ donné en fin de soirée.

Autrement, parmi les éléments les plus intéressants à noter, on retrouve l'organisation du Grand Prix du Japon au printemps – une première pour cette épreuve organisée depuis 1976, dont les 37 premières éditions auront eu lieu entre le 24 septembre et le 6 novembre. Au contraire, la F1 se rendra à Bakou en septembre, une semaine avant Singapour.

Il y aura ensuite une pause de quatre semaines avant une série de deux triple-headers (trois GP en autant de week-ends) : le premier dans les Amériques, le second de Las Vegas à Abu Dhabi en passant par le Qatar. En tout, ces triple-headers seront au nombre de trois sur l'ensemble de la saison et ne manqueront pas de mettre à l'épreuve les organismes, tout en permettant un temps de voyage réduit et ces plus longues pauses en dehors.

Calendrier F1 2024

Date Grand Prix Circuit 29 fév.-2 mars 2024 Bahreïn Sakhir 7-9 mars 2024 Arabie saoudite Djeddah 22-24 mars 2024 Australie Melbourne 5-7 avril 2024 Japon Suzuka 19-21 avril 2024 Chine Shanghai 3-5 mai 2024 Miami Miami 17-19 mai 2024 Émilie-Romagne Imola 24-26 mai 2024 Monaco Monte-Carlo 7-9 juin 2024 Canada Montréal 21-23 juin 2024 Espagne Barcelone 28-30 juin 2024 Autriche Red Bull Ring 5-7 juillet 2024 Grande-Bretagne Silverstone 19-21 juillet 2024 Hongrie Hungaroring 26-28 juillet 2024 Belgique Spa-Francorchamps 23-25 août 2024 Pays-Bas Zandvoort 30 août-1er sept. 2024 Italie Monza 13-15 septembre 2024 Azerbaïdjan Bakou 20-22 septembre 2024 Singapour Marina Bay 18-20 octobre 2024 États-Unis Austin 25-27 octobre 2024 Mexique Mexico 1-3 novembre 2024 Brésil São Paulo 21-23 novembre 2024 Las Vegas Las Vegas 29 nov.-1er déc. 2024 Qatar Losail 6-8 décembre 2024 Abu Dhabi Yas Marina Avec Adam Cooper