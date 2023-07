McLaren rapide en Autriche, "pas bon signe" pour Alpine

Si Alpine avait pour ambition, même lors d'un début de saison en dents de scie, de donner du fil à retordre aux Aston Martin, aux Ferrari et aux Mercedes, la structure d'Enstone va peut-être bien devoir prêter davantage attention à ses rétroviseurs.

En effet, McLaren a connu au Grand Prix d'Autriche sa meilleure performance de la saison, et de loin, grâce à des évolutions arrivées en avance et installées sur la monoplace de Lando Norris – notamment au niveau du plancher et des pontons. L'Anglais s'est distingué en se qualifiant troisième pour le sprint, même s'il a tout perdu au premier tour, et en prenant la quatrième place des qualifications principales et du Grand Prix.

Pendant ce temps, Alpine a dû se contenter de la septième position d'Esteban Ocon le samedi et de la dixième de Pierre Gasly le dimanche. "Actuellement, il nous manque juste ces deux ou trois dixièmes sur Fernando [Alonso] et sur les Mercedes qui ont fini juste devant nous", analyse Gasly auprès du site officiel de la F1. "Il nous faut continuer à travailler dur et à développer le package dont nous disposons." Le Normand ajoute : "Nous savons quelles sont les faiblesses de la voiture et les domaines où nous devons progresser actuellement, mais ce n'est pas si facile à résoudre."

La prestation du bolide papaye n'est évidemment pas passée inaperçue, McLaren revenant à 18 points d'Alpine au championnat des constructeurs, mais dans la course au développement, l'écurie tricolore s'apprête à riposter. "McLaren était extrêmement rapide ce week-end, ce qui n'est pas vraiment bon signe pour nous, mais en même temps, cela devrait nous motiver", poursuit Gasly. "Cela montre qu'il est possible de gagner beaucoup de terrain. Tout est entre nos mains. Je sais que nous avons des évolutions prévues lors des prochaines courses, alors j'ai hâte de voir ce qu'elles vont apporter."

Et lorsque Motorsport.com lui demande si le nouvel aileron de l'A523 va apporter ces deux ou trois dixièmes manquants, Gasly répond : "Il va certainement apporter de la performance, et espérons que Silverstone puisse être un circuit qui nous convienne un peu mieux, car l'Autriche, c'est toujours un peu particulier. Bref, j'attends le week-end prochain avec impatience, voyons voir ce que nous allons en tirer."

Avec Adam Cooper