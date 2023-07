Horner répond à Wolff et dément être "effrayé" par les F1 2026

Que ce soit à la Commission F1 ou dans les réunions des directeurs d'équipe, Christian Horner affirme qu'il faut repenser la réglementation 2026. Le directeur de Red Bull Racing craint que les moteurs manquent de puissance en ligne droite car les batteries ne seraient pas assez puissantes, et que les voitures ne puissent pas compenser en termes de performance. D'après Horner, si la réglementation n'est pas parfaite, alors le risque existera que les voitures soient dignes de Frankenstein.

La position de Horner a toutefois attiré le scepticisme de son homologue de Mercedes. "Je pense que ce qui l'effraie le plus, c'est que son programme moteur n'avance pas, et qu'il veut peut-être le tuer [le règlement] de cette façon", a lancé Toto Wolff. "Il faut donc toujours se demander quelle est la véritable motivation pour dire ce genre de choses."

Lire aussi : Wolff ironise sur les craintes affichées par Horner sur les moteurs 2026

Horner est toutefois loin de se laisser impressionner par ces propos : "Malheureusement, c'est typique de Toto, il se focalise uniquement sur ses propres performances. Moi, je m'intéresse en réalité au sport, plutôt qu'à mes gains personnels."

"Il est bien trop tôt pour dire qui va avoir un moteur compétitif ou non en 2026. Pour moi, le plus important est, du point de vue sportif, que nous ayons tous la responsabilité collective de travailler avec la FIA et avec le détenteur des droits commerciaux, afin d'assurer que le produit soit aussi bon que possible. Sinon, nous aurons tous échoué."

Christian Horner et Toto Wolff en 2022

Selon les informations de Motorsport.com, les premières simulations des moteurs 2026 montrent que s'ils étaient installés dans les monoplaces actuelles, qui ont beaucoup de traînée, il y aurait quelques circuits où ils manqueraient de puissance. Cependant, la FIA est convaincue que le travail consacré à réduire la traînée en ligne droite empêchera tout problème sur les modèles réels.

Quant à Horner, il juge important de s'exprimer, car des problèmes sont découverts alors que les équipes se familiarisent avec les conséquences de la nouvelle réglementation : "La réglementation est une version hybride de ce qui était initialement prévu. Bien sûr, ce n'est qu'en étudiant un règlement que l'on découvre ses limites. Je pense que la FIA fait toutes les vérifications requises de manière très responsable. Et je pense que certaines écuries ont une opinion très similaire à ce sujet."

Et lorsque Motorsport.com lui demande s'il fait confiance à la FIA pour prendre ce sujet au sérieux, Horner répond : "Oui, je crois. Je pense qu'ils ont une équipe compétente et qu'ils ont conscience des difficultés existantes. On a récemment entendu le commentaire du président [de la FIA] sur le poids. Ce n'est pas quelque chose de facile à réduire, quand on regarde l'augmentation de la taille de la cellule de survie et le refroidissement qui va avec."