Wolff ironise sur les craintes affichées par Horner sur les moteurs 2026

Comme l'a révélé Motorsport.com, certaines équipes de F1 ont demandé à la FIA de mener une analyse plus approfondie sur les voitures 2026, et notamment concernant leur moteur. Avec une répartition égalitaire de la production d'énergie entre moteur à combustion et système électrique, d'aucuns craignent que, dans certaines situations, les voitures puissent être incapables de produire suffisamment d'énergie pour faire un tour à fond.

La FIA a pour le moment indiqué que la situation était sous contrôle et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Toutefois, Christian Horner, le directeur de Red Bull, a été l'un des plus véhéments sur ce sujet. Alors que le constructeur autrichien s'est lancé, en partenariat avec Ford pour la partie électrique, dans l'aventure de sa propre motorisation, il estime qu'il serait préférable de réduire la dépendance à l'égard de l'énergie électrique.

"Je pense qu'il est peut-être urgent de se pencher sur le rapport entre la puissance venant de la combustion et la puissance électrique avant qu'il ne soit trop tard", a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse lors du Grand Prix d'Autriche.

"Nous devons nous assurer que nous ne créons pas un 'Frankenstein' technique qui exigerait que le châssis compense à un tel degré avec l'aérodynamique mobile et réduise la traînée à un tel niveau que la course en serait affectée ; et qu'il n'y aurait pas d'effet d'aspiration ni de DRS parce qu'en fait, vous rouleriez comme ça à tout moment. De plus, compte tenu des caractéristiques de ces moteurs, le moteur à combustion ne peut pas se transformer en générateur pour recharger une batterie."

Allant jusqu'à suggérer qu'un simple changement d'équilibre de 5% pourrait suffire à changer la donne, Horner a insisté : "Nous avons encore deux ans et demi, et je pense que s'il y a une légère amélioration, cela créerait potentiellement une meilleure plateforme pour le châssis."

"Sinon, pour ce qui est de la réglementation châssis, qui n'est pas encore définie et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement, nous essaierons de trouver des compromis. Vous devez considérer la chose de manière holistique, à la fois d'un point de vue technique et, plus important encore, du point de vue de ce qu'est la F1."

"La F1 doit être de la course roue contre roue. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce défi et de voir les pilotes rétrograder dans les lignes droites pour régénérer les batteries. Je sais que la FIA prend cette question très au sérieux et qu'elle l'étudie de très près à mesure que les simulations deviennent plus avancées."

Cette vision des choses n'est pas partagée par le clan Mercedes. Toto Wolff estime que son homologue joue un jeu politique en faisant de telles déclarations et en soulevant de telles inquiétudes, ne manquant pas de lier cela à la question du développement du département moteur de Red Bull.

"Je pense que ce qui l'effraie le plus, c'est que son programme moteur n'avance pas, et qu'il veut peut-être le tuer [le règlement] de cette façon", a lancé Wolff. "Il faut donc toujours se demander quelle est la véritable motivation pour dire ce genre de choses."

George Russell lors du GP d'Autriche.

Pour Wolff, il est clair que les changements évoqués par Horner, alors même que le règlement moteur qui a été discuté et annoncé a permis d'attirer Audi et de faire revenir officiellement Honda, ne pourront pas être mis en œuvre car cela signifierait un retour en arrière sur tout le travail effectué.

"Cela n'arrivera pas. 'Aucune chance', en lettres majuscules", a ajouté l'Autrichien. "Je ne sais donc pas pourquoi ces choses sont soulevées. Nous avons développé ce règlement pendant de nombreuses années, avec l'implication de tous les constructeurs automobiles. C'est un compromis qui a permis à Audi de rejoindre le sport et à Honda d'y rester. C'est la meilleure situation que l'on puisse imaginer pour la F1."

"Est-ce un défi ? Nos concepteurs de châssis se disent-ils 'comment allons-nous faire ça ?' Oui, c'est vrai. Mais c'est super. Ces règlements ne vont plus changer. Ils ne seront plus reportés, parce que le monde doit faire preuve d'innovation en matière de durabilité. Nous devons réduire les émissions. Et nous sommes très enthousiastes."

Wolff juge que les problèmes rencontrés ne sont absolument pas insurmontables à ce stade, notamment en matière de mise en œuvre de l'aéro active en virages et en ligne droite. "C'est du catastrophisme", a-t-il déclaré à propos des affirmations selon lesquelles le spectacle serait en danger et que les pilotes devraient rétrograder en ligne droite pour recharger les batteries.

"Est-ce que vous pensez vraiment que nous ne sommes pas capables d'innover dans ce sport pour mettre au point des règlements sur les châssis et les moteurs qui permettent d'éviter que les pilotes ne rétrogradent en ligne droite ?"

"Il est vrai que si vous prenez le châssis d'aujourd'hui et que vous y mettez la future unité de puissance, il y aurait quelques pistes avec de très longues lignes droites où nous aurions des ralentissements massifs au niveau de l'unité de puissance. Mais on parle de l'efficacité actuelle. Nous ne figeons pas les châssis actuels, qui sont lourds comme ceux d'un prototype et gros comme un éléphant."

"C'est ce que nous devons réinventer pour 2026. Et qu'il s'agisse d'éléments aérodynamiques rétractables ou d'une modification de la forme des voitures pour répondre aux exigences d'un monde plus durable, d'une plus grande efficacité aérodynamique, je pense que c'est une excellente chose."

Avec Jonathan Noble