F1 et FIA veulent s'attaquer au poids des voitures

Alors que le règlement moteur F1 de 2026 a été acté, les règles concernant le châssis sont loin d'être finalisées. Cependant, la F1 et la FIA sont d'ores et déjà accord sur un point essentiel : le poids des voitures, qui n'ont jamais été aussi lourdes, doit être réduit.

Cette année, le poids minimum des voitures a été fixé à 798 kg, soit 200 de plus que lors de la saison 2008, qui précédait l'introduction des batteries, systèmes de récupération d'énergie et éléments de sécurité actuels. Le passage aux moteurs turbo hybrides en 2014 a entraîné une augmentation du poids minimum à 691 kg, l'ajout du Halo et de structures de sécurité améliorées le faisant passer à 743 kg en 2019. La génération de monoplaces de 2022, avec des roues plus grandes et une aérodynamique différente, a entraîné un autre bond spectaculaire sur la balance.

Et alors que la F1 se prépare à entrer dans son prochain cycle réglementaire, la FIA et le détenteur des droits commerciaux du championnat y voient l'occasion de changer la donne.

"Nous avons besoin de voitures plus légères", a affirmé Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, en exclusivité pour Motorsport.com. "Je pense que c'est mieux. Je viens du rallye, où les voitures plus légères sont plus sûres et ne consomment pas la même quantité de carburant. Ce sera difficile à atteindre mais tout le monde le veut. J'insiste donc parce que je viens du rallye, où rien n'est pire qu'une voiture lourde."

Pour Stefano Domenicali, PDG de la F1, la question du poids des voitures doit être à l'ordre du jour dans les discussions sur le règlement 2026. "L'un des points qui a toujours fait l'objet de débats est le poids", a-t-il déclaré. "Comme vous le savez, avec les moteurs hybrides et les batteries, le poids augmente et ce n'est pas vraiment dans la nature de la F1. C'est donc un sujet de discussion pour l'avenir."

Cet accord entre Ben Sulayem et Domenicali devrait ravir les pilotes, qui se plaignent depuis longtemps de ce problème de poids. En début d'année, George Russell, également directeur de l'association des pilotes, faisait part de ses craintes en ce qui concerne la sécurité.

"Le gros problème, c'est le poids. Le poids est extraordinaire. Actuellement, la vitesse dans les virages lents n'est pas géniale. Nous ne cessons de rendre ces voitures de plus en plus sûres, mais forcément, en les alourdissant autant, en cas d'impact c'est comme percuter un bus plutôt qu'une Smart. L'impact va être plus conséquent si l'on va à la même vitesse avec une voiture qui pèse environ 800 kg, voire plus de 900 au début d'une course, qu'il y a 15 ans lorsqu'elles en faisaient 650", expliquait-il.