Le poids des F1 inquiète Russell pour la sécurité

En 2023, les Formule 1 pèseront 796 kg au minimum – avec leur pilote, mais sans le plein de carburant qui devrait porter leur masse au-delà de 900 kg en début de course. Ce sera deux kilos de moins que lors de la saison 2022, la première de la nouvelle réglementation technique, où les écuries avaient déjà toutes les peines du monde à atteindre le poids minimal.

La tendance est néanmoins nettement à la hausse par rapport aux ères précédentes, le renforcement des monoplaces pour des raisons de sécurité étant allié à une unité de puissance présente depuis 2014, qui pèsera cette saison un minimum de 151 kg.

Or, George Russell s'inquiète pour la sécurité si la masse des bolides devait continuer à augmenter : "Le gros problème, c'est le poids. Le poids est extraordinaire. Actuellement, la vitesse dans les virages lents n'est pas géniale. Nous ne cessons de rendre ces voitures de plus en plus sûres, mais forcément, en les alourdissant autant, en cas d'impact c'est comme percuter un bus plutôt qu'une Smart. L'impact va être plus conséquent si l'on va à la même vitesse avec une voiture qui pèse environ 800 kg, voire plus de 900 au début d'une course, qu'il y a 15 ans lorsqu'elles en faisaient 650."

De 2007 à 2009, le poids minimal des F1 était même quasiment 200 kg inférieur : 605 kg, pilote compris. Puisque c'étaient les dernières années de l'ère des ravitaillements en essence, les voitures ne s'élançaient pas avec le plein et ne dépassaient pas les 700 kg effectifs. La limite est ensuite notamment passée à 620 kg en 2010, 691 kg en 2014, 752 kg en 2021 et donc 798 kg en 2022.

Le poids des F1 de 2007 à 2023

Année Poids minimal Note 2007 605 kg 2008 605 kg 2009 605 kg 2010 620 kg 2011 640 kg 2012 640 kg 2013 642 kg 2014 691 kg Arrivée des unités de puissance hybrides 2015 702 kg 2016 702 kg 2017 728 kg Révolution technique 2018 733 kg 2019 743 kg 2020 746 kg 2021 752 kg 2022 798 kg Révolution technique 2023 796 kg

"Je suis sûr que des analyses sont faites quant à trouver le bon équilibre, car je ne sais pas où mettre la limite. Si l'on ne cesse de la rendre plus lourde, plus lourde, plus lourde, plus robuste, plus robuste, plus robuste, on arrive à un stade où l'on franchit cette limite et où trop lourd, ce n'est pas plus sûr", conclut Russell.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas