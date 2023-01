Une pluie de pénalités moteur en 2022

Charger le lecteur audio

Même si un gel des moteurs jusqu'en 2026 a été mis en place au début de la saison passée, la situation en ce qui concerne les pénalités ne s'est pas vraiment calmée. À 137 reprises, les pilotes ont dépassé le quota de composants moteur, ce qui s'est traduit par un total de 36 pénalités sur la grille. En fin de compte, les motoristes continuent d'être confrontés à un défi de taille pour rester dans les clous de la réglementation. Des pilotes ont été envoyés en fond de grille 20 fois et 135 positions sur la grille supplémentaires ont été perdues en 2022 en raison des changements de composants.

Yuki Tsunoda a été le plus durement touché. Le pilote AlphaTauri a été renvoyé en fond de grille ou contraint de prendre le départ depuis la voie des stands à trois reprises. En outre, il s'est vu retirer cinq places pour un changement de boîte de vitesses et dix places pour le GP d'Italie après avoir totalisé cinq réprimandes. Précisons qu'il n'a pas eu à purger cette dernière peine puisqu'il devait déjà s'élancer en fond de grille.

Grand perdant dans la lutte pour le titre, Charles Leclerc a été freiné plusieurs fois dans l'année en raison de pénalités sur la grille. Les gros problèmes de fiabilité de Ferrari en milieu de saison ont obligé le Monégasque à partir en fond de grille à deux reprises (GP du Canada et GP de Belgique) et à reculer de dix positions au GP des États-Unis.

Son coéquipier, Carlos Sainz, a été renvoyé en fond de grille à deux reprises (GP de France et GP d'Italie) et a écopé d'une pénalité de cinq places au GP de São Paulo. Le chemin vers le fond de grille a été montré deux fois aux pilotes Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui ont également reçu une autre pénalité, de cinq positions seulement. Sacré Champion du monde avant la fin de la saison, Max Verstappen n'a dû partir en fond de grille qu'au GP de Belgique, ce qui s'est en fait avéré la 14e position au départ en raison du grand nombre de changements d'éléments moteurs effectués dans le paddock. Le Néerlandais a également reculé de cinq places au GP d'Italie mais s'est à chaque fois imposé.

Chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas a pris le départ en fond de grille une fois, mais le Finlandais a écopé d'une pénalité de 20 places et d'une de 15 places lors de deux autres Grands Prix. Enfin, Mick Schumacher a subi le même sort au GP de Belgique et a reçu une pénalité de 15 places quelques semaines plus tard, à Monza.

De bonnes nouvelles pour Mercedes

Bien que 137 éléments moteur supplémentaires aient dû être utilisés en 2022, certains pilotes et même deux équipes au complet ont pu terminer la saison sans dépasser les quotas. Aston Martin est resté dans les limites avec Sebastian Vettel et Lance Stroll tandis que Williams s'en est également sorti avec Nicholas Latifi et Alexander Albon. Le seul autre pilote n'ayant pas reçu de pénalité moteur a été Daniel Ricciardo.

Le point commun entre les pilotes susnommés, c'est qu'ils ont tous roulé avec un moteur Mercedes. Cependant, bien que la marque à l'étoile soit restée dans les clous en tant que motoriste pour ses clients, en tant qu'équipe, elle a dû dépasser le quota sur la voiture de Lewis Hamilton au GP d'Italie et sur celle de George Russell au GP de Singapour.

Utilisation des composants par chaque pilote

Équipe Pilote ICE TC MH MK ES CE EX GO GI 3 3 3 3 2 2 8 4 4 Red Bull Verstappen 5 4 4 4 3 3 7 4 5 Pérez 5 3 3 3 2 2 7 4 4 Mercedes Hamilton 4 4 4 4 2 2 4 3 3 Russell 4 4 4 4 3 3 4 4 4 Ferrari Leclerc 6 6 5 5 3 4 9 5 5 Sainz 6 5 5 6 3 4 8 5 5 McLaren Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Norris 4 4 4 3 3 3 5 4 4 Alpine Alonso 6 5 5 4 4 4 6 4 4 Ocon 6 4 4 4 4 4 7 4 4 AlphaTauri Gasly 4 4 4 4 3 3 7 3 4 Tsunoda 6 6 6 6 3 3 7 4 5 Aston Martin Vettel 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Stroll 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Williams Latifi 3 3 3 3 2 2 3 3 3 Albon 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Alfa Romeo Zhou 5 4 4 3 2 3 8 5 5 Bottas 6 7 7 4 2 3 8 5 4 Haas Magnussen 6 5 5 4 2 2 8 4 4 Schumacher 5 4 4 4 2 3 8 6 6 ICE : moteur à combustion interne, TC : turbocompresseur, MH : MGU-H, MK : MGU-K, ES : batterie, CE : unité de contrôle électronique, EX : système d'échappement, GO : carter de boîte, GI : boîte de vitesses

Zones problématiques

Si l'on regarde les statistiques en ce qui concerne les éléments moteur individuels, les équipes ont connu le plus de difficultés avec le moteur à combustion interne. Quinze pilotes ont dépassé la limite de trois moteurs par an, et dans le cas du turbocompresseur et du MGU-H, eux aussi limités à trois éléments, 14 pilotes ont basculé dans la zone rouge. Bottas a même utilisé sept turbos et sept MGU-H en 2022.

La limite du MGU-K (trois) a été dépassée par 12 pilotes, tout comme celle de l'unité de contrôle électronique (deux). Dans le cas de la batterie, plus de la moitié des pilotes (11 sur 20) ont respecté l'allocation autorisée. Il a été le plus facile de se conformer à la limite pour le système d'échappement, huit éléments étaient autorisés au cours de la saison et seul Charles Leclerc a dépassé la limite. D'autres pilotes, comme Sebastian Vettel, se sont même tenus très loin de la limite en n'utilisant que trois éléments seulement.

La boîte de vitesses

Auparavant, la boîte de vitesses devait tenir pendant un certain nombre de week-ends (à moins qu'un pilote n'abandonne), mais depuis 2022, elle est également soumise à un quota : quatre unités, divisées en éléments externes et internes, pour la saison. Sept pilotes ont dépassé la limite, Mick Schumacher étant le seul à l'avoir fait deux fois pour les deux parties de la boîte de vitesses.

Pour la saison 2023, les mêmes règles et les mêmes quotas s'appliqueront à nouveau en termes d'éléments moteur. Cependant, si un pilote change les deux éléments de boîte de vitesses au même moment, les pénalités ne seront dorénavant plus additionnées mais prises en compte comme une unique pénalité de cinq places. Le quota 2023 pour les éléments de la boîte de vitesses n'est toutefois pas encore connu car il dépend du nombre de courses.

Avec les 24 Grands Prix initialement prévus en 2023, chaque pilote était autorisé à utiliser cinq boîtes de vitesses, mais en raison de l'annulation du GP de Chine, il n'y a actuellement "que" 23 courses, pour lesquelles quatre boîtes de vitesses sont prévues par le règlement.

Les changements en détail

Pilote Grand Prix Élément

Quota Pénalité Verstappen

Émilie-Romagne Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Azerbaïdjan Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Autriche Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - France Système d'échappement 4 sur 8 - Hongrie Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Belgique Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Boîte de vitesses 5 sur 4 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Système d'échappement 6 sur 8 - Italie Moteur à combustion interne 5 sur 3 + 5 places États-Unis Système d'échappement 7 sur 8 - Pérez

Arabie saoudite Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - Émilie-Romagne Système d'échappement 2 sur 8 - Miami Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Espagne Système d'échappement 3 sur 8 - Azerbaïdjan Moteur à combustion interne 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 4 sur 8 - Grande-Bretagne Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Hongrie Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Pays-Bas Batterie 2 sur 2 - Italie Moteur à combustion interne 4 sur 3 + 10 places Système d'échappement 6 sur 8 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - États-Unis Moteur à combustion interne 5 sur 3 + 5 places Système d'échappement 7 sur 8 - Hamilton

Espagne Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Azerbaïdjan Système d'échappement 3 sur 8 - France Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Belgique Moteur à combustion interne 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Pays-Bas Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Italie Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Système d'échappement 4 sur 8 - Russell

Miami Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Espagne Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Azerbaïdjan Système d'échappement 3 sur 8 - Autriche Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - France Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Hongrie MGU-K 3 sur 3 - Belgique Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - Singapour Moteur à combustion interne 4 sur 3 Voie des stands Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Système d'échappement 4 sur 8 - États-Unis Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Leclerc

Australie Système d'échappement 2 sur 8 - Miami Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Espagne Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Azerbaïdjan Turbocompresseur 3 sur 3 - Système d'échappement 4 sur 8 - Canada Moteur à combustion interne 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Système d'échappement 5 sur 8 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Grande-Bretagne Système d'échappement 6 sur 8 - Autriche Batterie 2 sur 2 - Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - France Système d'échappement 7 sur 8 - Hongrie Système d'échappement 8 sur 8 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Belgique Moteur à combustion interne 5 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 5 sur 3 MGU-H 5 sur 3 MGU-K 5 sur 3 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 4 sur 2 Système d'échappement 9 sur 8 Carter de boîte 5 sur 4 Boîte de vitesses 5 sur 4 États-Unis Moteur à combustion interne 6 sur 3 + 10 places



Turbocompresseur 6 sur 3 Sainz

Australie Système d'échappement 2 sur 8 - Émilie-Romagne Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Miami Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Azerbaïdjan Système d'échappement 4 sur 8 - Canada Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Grande-Bretagne Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - France Batterie 2 sur 2 - Système d'échappement 5 sur 8 - Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Belgique Système d'échappement 6 sur 8 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Italie MGU-K 5 sur 3 Fond de grille





Moteur à combustion interne 5 sur 3 Turbocompresseur 5 sur 3 MGU-H 5 sur 3 MGU-K 6 sur 3 Batterie 3 sur 2 Carter de boîte 5 sur 4 Boîte de vitesses 5 sur 4 Japon Système d'échappement 7 sur 8 - São Paulo Moteur à combustion interne 6 sur 3 + 5 places Système d'échappement 8 sur 8 - Ricciardo

Australie Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Monaco Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Azerbaïdjan Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Belgique Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Système d'échappement 3 sur 8 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Carter de boîte 4 sur 4 - Norris

Arabie saoudite Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Australie Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Grande-Bretagne Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Autriche Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - France Système d'échappement 3 sur 8 - Hongrie Système d'échappement 4 sur 8 - Belgique Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Système d'échappement 5 sur 5 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Singapour Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Alonso Arabie saoudite Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Australie Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Système d'échappement 3 sur 8 - Miami Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Espagne Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Système d'échappement 4 sur 8 - Autriche Moteur à combustion interne 5 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 5 sur 3 MGU-H 5 sur 3 Batterie 4 sur 2 Unité de contrôle électronique 4 sur 2 Système d'échappement 5 sur 8 - France Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Pays-Bas Système d'échappement 6 sur 8 - Singapour Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - États-Unis Moteur à combustion interne 6 sur 3 + 5 places Ocon Émilie-Romagne Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Miami Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Espagne Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Canada Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Belgique Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Système d'échappement 4 sur 8 - Pays-Bas Système d'échappement 5 sur 8 - Italie Moteur à combustion interne 5 sur 3 + 5 places Système d'échappement 6 sur 8 - Singapour Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - États-Unis Moteur à combustion interne 6 sur 3 Voie des stands Unité de contrôle électronique 4 sur 2 Batterie 4 sur 2 Système d'échappement 7 sur 8 - Gasly

Arabie saoudite Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Émilie-Romagne Système d'échappement 3 sur 8 - Miami Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Système d'échappement 4 sur 8 - Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Monaco Système d'échappement 5 sur 8 - Hongrie Moteur à combustion interne 4 sur 3 Voie des stands Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Singapour Système d'échappement 6 sur 8 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Japon Système d'échappement 7 sur 8 - Tsunoda

Arabie saoudite Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Australie Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Émilie-Romagne Système d'échappement 3 sur 8 - Monaco Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Azerbaïdjan Système d'échappement 4 sur 8 - Canada Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Batterie 2 sur 2 - Système d'échappement 5 sur 8 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Batterie 3 sur 2 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 France Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Belgique Moteur à combustion interne 5 sur 3 Voie des stands Turbocompresseur 5 sur 3 MGU-H 5 sur 3 MGU-K 5 sur 3 Système d'échappement 6 sur 8 - Italie Moteur à combustion interne 6 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 6 sur 3 MGU-H 6 sur 3 MGU-K 6 sur 3 Boîte de vitesses 4 sur 4 - Japon Système d'échappement 7 sur 8 - États-Unis Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 5 sur 4 + 5 places Vettel Australie Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Miami Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Espagne Batterie 2 sur 2 - Azerbaïdjan MGU-K 3 sur 3 - Hongrie Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Belgique Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Stroll

Miami Batterie 2 sur 2 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Azerbaïdjan Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Canada Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Hongrie Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Belgique Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Japon Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Latifi

Australie Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Miami Batterie 2 sur 2 - Azerbaïdjan Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Canada Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Hongrie Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Belgique Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Albon

Émilie-Romagne Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Miami Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Azerbaïdjan Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 2 sur 8 - Belgique Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - États-Unis Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Zhou

Émilie-Romagne Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Miami Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - Espagne MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Grande-Bretagne Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Système d'échappement 4 sur 8 - Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Autriche Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Carter de boîte 4 sur 4 - France Batterie 2 sur 2 - Belgique Boîte de vitesses 4 sur 4 - Système d'échappement 5 sur 8 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Carter de boîte 5 sur 4 Boîte de vitesses 5 sur 4 Italie Système d'échappement 6 sur 8 - Japon Système d'échappement 7 sur 8 - États-Unis Moteur à combustion interne 5 sur 3 + 5 places São Paulo Système d'échappement 8 sur 8 - Bottas Bahreïn Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Australie Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Miami Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Système d'échappement 4 sur 8 - Carter de boîte 3 sur 4 - Azerbaïdjan Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Canada Batterie 2 sur 2 - Grande-Bretagne MGU-K 3 sur 3 - Autriche Système d'échappement 5 sur 8 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Unité de contrôle électronique 3 sur 2 Turbocompresseur 5 sur 3 + 10 places



MGU-H 5 sur 3 Belgique Moteur à combustion interne 5 sur 3 + 15 places Turbocompresseur 6 sur 3 MGU-H 6 sur 3 Carter de boîte 5 sur 4 + 5 places Boîte de vitesses 4 sur 4 - Italie Moteur à combustion interne 6 sur 3 + 15 places Turbocompresseur 7 sur 3 MGU-H 7 sur 3 Système d'échappement 6 sur 8 - Japon Système d'échappement 7 sur 8 - São Paulo Système d'échappement 8 sur 8 - Magnussen

Arabie saoudite Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Émilie-Romagne Système d'échappement 2 sur 8 - Batterie 2 sur 2 - Miami Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Azerbaïdjan MGU-K 3 sur 3 - Canada Moteur à combustion interne 3 sur 3 - Turbocompresseur 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - Système d'échappement 4 sur 8 - Grande-Bretagne Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - France Système d'échappement 5 sur 8 - Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Italie Moteur à combustion interne 5 sur 3 + 15 places Turbocompresseur 5 sur 3 MGU-H 5 sur 3 Système d'échappement 6 sur 8 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Japon Système d'échappement 7 sur 8 - Mexico Moteur à combustion interne 6 sur 3 + 5 places São Paulo Système d'échappement 8 sur 8 - Schumacher

Australie Batterie 2 sur 2 - Unité de contrôle électronique 2 sur 2 - Système d'échappement 2 sur 8 - Carter de boîte 2 sur 4 - Boîte de vitesses 2 sur 4 - Miami Moteur à combustion interne 2 sur 3 - Turbocompresseur 2 sur 3 - MGU-H 2 sur 3 - MGU-K 2 sur 3 - Système d'échappement 3 sur 8 - Espagne Carter de boîte 3 sur 4 - Boîte de vitesses 3 sur 4 - Azerbaïdjan Turbocompresseur 3 sur 3 - Système d'échappement 4 sur 8 - Carter de boîte 4 sur 4 - Boîte de vitesses 4 sur 4 - Grande-Bretagne Moteur à combustion interne 3 sur 3 - MGU-H 3 sur 3 - MGU-K 3 sur 3 - Autriche Système d'échappement 5 sur 8 - Belgique Moteur à combustion interne 4 sur 3 Fond de grille Turbocompresseur 4 sur 3 MGU-H 4 sur 3 MGU-K 4 sur 3 Batterie 3 sur 2 Carter de boîte 5 sur 4 Boîte de vitesses 5 sur 4 Système d'échappement 6 sur 8 - Italie Moteur à combustion interne 5 sur 3 + 15 places





Carter de boîte 6 sur 4 Boîte de vitesses 6 sur 4 Système d'échappement 7 sur 8 - São Paulo Système d'échappement 8 sur 8 -