Le Nürburgring va vendre 20'000 billets pour le GP de l'Eifel

Les responsables locaux estiment que des mesures de sécurité, comprenant notamment un service de billetterie sans contact et de la distanciation physique, vont permettre à l'épreuve de se dérouler avec un public relativement important. Cependant, les billets pour le GP qui se tiendra du 9 au 11 octobre vont être vendus par vagues, avec différentes tribunes qui vont être ouvertes à différents stades de la vente.

La première phase va débuter avec des billets pour les tribunes 3, 4a et 5b. En fonction de l'évolution des niveaux d'infection au nouveau coronavirus dans les prochaines semaines en Allemagne, d'autres billets seront mis en vente.

Le directeur général du Nürburgring, Mirco Markfort, a déclaré : "Il est important pour nous, à ce premier stade, d'offrir des billets dans différentes catégories de prix. Bien sûr, à l'époque du corona, avec l'énorme personnel et les efforts de planning que cela implique, tout est une question de coûts. Mais il est également question de donner aux fans la possibilité de pouvoir s'offrir des billets et de vivre la course en toute sécurité."

Un certain nombre de mesures seront mises en place au circuit pour la course de F1. Les tribunes utilisées seront divisées en sections individuelles et des blocs de sièges seront désignés. Chaque bloc disposera de quatre sièges, et il y aura une distance appropriée entre chacun des blocs.

Les masques devront être portés en permanence et chaque tribune se verra attribuer une zone de parking, afin de minimiser le risque de voir les fans se mélanger en se rendant dans différentes zones du circuit. Un billet pour les trois jours de course sera disponible pour 199 euros.

La première série de courses de la saison 2020 de F1 s'est tenue sans spectateurs, mais le Grand Prix de Toscane au Mugello a permis à un petit nombre de fans d'assister à l'épreuve. L'intérêt des spectateurs pour assister à des courses est évidemment fort, les officiels du GP de Turquie ayant récemment révélé avoir vendu 40'000 billets en six heures.

