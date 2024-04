La concurrence devra attendre 2027 pour recruter Adrian Newey

Jeudi, il est apparu qu'Adrian Newey avait fait part de son désir de quitter Red Bull à plusieurs membres de l'écurie basée à Milton Keynes. En dépit de l'outrageuse domination de l'équipe en Formule 1 actuellement, le Britannique serait désabusé par les conséquences de la lutte politique interne qui a éclaté en début d'année, dans un contexte d'incertitude quant à l'avenir du directeur Christian Horner.

Cependant, des sources ont laissé entendre que la situation n'était pas aussi limpide que ce que certains imaginent, et qu'il n'y a pas eu d'échanges formels pour évoquer ce départ, ni avec la direction de l'écurie en Angleterre, ni avec la société Red Bull. De même, Adrian Newey n'aurait pas remis de démission.

Les dernières nouvelles ont inévitablement alimenté les rumeurs d'un départ du directeur technique vers une écurie rivale, sachant que Ferrari et Aston Martin ont déjà tenté de l'attirer. Les deux écuries bénéficieraient de l'apport d'Adrian Newey alors qu'elles partagent le même objectif de se hisser au sommet de la hiérarchie.

L'année prochaine, Ferrari enregistrera l'arrivée de Lewis Hamilton, et un recrutement comme celui d'Adrian Newey permettrait de faire naître une union inédite avec le septuple Champion du monde. On peut toutefois s'interroger sur la volonté ou non de l'ingénieur de déménager à Maranello, mais aussi de se retrouver dans une situation qui pourrait être aussi complexe politiquement que chez Red Bull.

Aston Martin a également tenté de le séduire, et nous révélions il y a quelques semaines que Lawrence Stroll lui avait personnellement fait une offre. L'homme d'affaires canadien est plus ambitieux que jamais pour l'écurie de Silverstone, et une arrivée d'Adrian Newey serait logistiquement plus facile à mettre en place. Elle permettrait également de reconstituer le tandem qu'il a longtemps formé chez Red Bull avec Dan Fallows.

Sauf que la situation est incroyablement complexe sur le plan contractuel. Jeudi soir, Red Bull a rappelé que le contrat signé par Adrian Newey en début d'année dernière l'engagerait à travailler pour l'écurie jusqu'au terme de la saison 2025. Il apparaît aussi que des clauses pourraient l'empêcher de rejoindre une autre structure dans les 12 mois suivant l'échéance de ce bail, ce qui rendrait théoriquement tout transfert impossible avant 2027.

Un tel délai minimiserait l'impact réel que pourrait avoir le technicien jusqu'au début de la saison 2028, alors que les écuries sont déjà en train de se tourner vers le prochain cycle réglementaire qui débutera deux ans plus tôt. D'ici là, Adrian Newey approchera les 70 ans et sera donc probablement sur le point de prendre sa retraite après une brillante carrière en F1.

L'autre scénario serait qu'il envisage de quitter dès maintenant la F1 plutôt que de se lancer dans un dernier défi avec une autre écurie. On sait le Britannique passionné par d'autres projets, comme celui de l'hypercar Red Bull RB17, ce qui impliquerait toutefois de continuer à travailler du côté de Milton Keynes.

Le seul moyen pour lui d'accélérer un départ vers la concurrence serait donc de trouver un accord antre toutes les parties (lui-même, Red Bull et la future écurie) afin de racheter les termes du contrat actuel. Une telle manœuvre s'avérerait extrêmement coûteuse devant la somme qu'exigerait alors l'écurie championne du monde en titre.