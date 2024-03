Aston Martin aurait fait une offre à Adrian Newey

Le marché des transferts a été fortement secoué début février lorsque Lewis Hamilton a annoncé qu'il quitterait Mercedes pour Ferrari en 2025, mais l'agitation touche également les coulisses des écuries, avec pas mal de mouvement chez les ingénieurs. Surtout, la situation instable et brûlante chez Red Bull depuis que l'affaire Horner a éclaté semble ouvrir l'appétit de la concurrence, et on ne parle pas uniquement de la possibilité, encore hypothétique à ce stade, de voir Max Verstappen quitter Milton Keynes avant 2028.

Pilier de Red Bull et artisan technique des succès de l'équipe, Adrian Newey est chaque année très convoité, ce n'est pas nouveau, mais dans un tel contexte, mettre la main sur le directeur technique le plus réputé du plateau est une idée visiblement de plus en plus alléchante. Selon les informations de la rédaction italienne de Motorsport.com, le Britannique aurait récemment reçu une offre d'Aston Martin.

Ce n'est pas une première, puisque Lawrence Stroll a déjà tenté par le passé de séduire Adrian Newey pour son ambitieux projet, sans jamais faire mouche. Cette fois, la proposition aurait été faite lors du week-end du Grand Prix d'Arabie saoudite, où l'homme d'affaires canadien partageait à Djeddah le même hôtel que le directeur technique en chef de Red Bull. Un deuxième rendez-vous pour discuter davantage aurait été convenu. Aston Martin n'a pas souhaité commenter cette information.

Adrian Newey à l'habitude d'être contacté et de recevoir des offres mais ces vingt dernières années, personne n'a jamais réussi à le convaincre de quitter Red Bull, qu'il a rejoint en 2005. Il y bénéficie notamment de stabilité, d'une immense autonomie et évidemment d'une rémunération conséquente.

Lire aussi : Formule 1 Les F1 championnes du monde conçues par Adrian Newey

Toutefois, des variables pouvant faire évoluer le scénario ont bougé ces dernières semaines. La période qui a secoué Red Bull en février et mars n'appartient pas encore au passé, et elle laissera probablement des cicatrices, si elle n'implique pas aussi des changements significatifs. Au point de voir Adrian Newey s'interroger ?

Si tel est le cas, rejoindre le campus dernier cri que Lawrence Stroll a fait sortir de terre à Silverstone pour Aston Martin serait probablement la perspective la plus intéressante pour lui. Le Canadien a des arguments à faire valoir et certains d'entre eux pourraient trouver grâce aux yeux d'Adrian Newey si jamais un séisme bouscule trop de choses chez Red Bull, à qui il donnerait toujours sa priorité pour le moment.

En 2026, Aston Martin entamera sa collaboration avec Honda, motoriste bien connu du Britannique et qu'il tient en haute estime. Sur le papier, la future unité de puissance japonaise semble d'ailleurs présenter davantage de garanties que celle sur laquelle travaille Red Bull Powertains dans le cadre de son association avec Ford.

Par le passé, Adrian Newey a travaillé avec Aston Martin pour concevoir l'Hypercar Valkyrie, et travailler à Silverstone lui permettrait également de ne pas avoir à remettre en cause son quotidien en Angleterre. À 65 ans, peut-il être tenté de se lancer dans un dernier grand défi en Formule 1, sous l'égide de la réglementation technique qui entrera en vigueur en 2026 ?

Avec Roberto Chinchero