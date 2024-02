Les F1 championnes du monde conçues par Adrian Newey

Adrian Newey, 65 ans, a encore contribué l'an dernier à la conception d'une nouvelle auto entrée au Panthéon de la Formule 1. Avec les équipes techniques de Red Bull, il a créé la RB19, qui a remporté 21 des 22 Grands Prix et dominé le championnat du monde des constructeurs et des pilotes 2023.

C'était loin d'être le premier sacre auquel le légendaire ingénieur contribuait, puisque 14 de ses voitures se sont imposées au championnat. Le directeur technique en chef de Red Bull s'est souvent montré avant-gardiste dans le design de ses F1. Voici donc les voitures sur lesquelles il a travaillé chez Williams, McLaren puis Red Bull et qui ont été titrées.

Williams FW14B

Victoire au championnat du monde des constructeurs 1992

Nigel Mansell

Riccardo Patrese

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Nigel Mansell (Williams FW14B Renault)

La première voiture de Newey à avoir remporté le championnat est l'une des machines les plus légendaires de l'Histoire de la F1. La FW14B s'est imposée lors de dix des 16 Grands Prix en 1992, Williams obtenant alors un doublé au championnat des pilotes, avec le seul titre de Nigel Mansell et la deuxième place de Riccardo Patrese.

Newey était le designer en chef de Williams. L'une des principales raisons de son succès cette année-là était la suspension active de la FW14B. Il s'agissait d'un système informatisé qui contrôlait les mouvements verticaux de l'auto en fonction des conditions de pilotage et contribuait à améliorer la stabilité dans les virages et à réduire la traînée en ligne droite.

La FW14B était également équipée d'un système d'antipatinage et d'un puissant V10 Renault, ce qui en a fait l'un des modèles les plus innovants que l'on ait vus en F1.

Williams FW15C

Victoire au championnat du monde des constructeurs 1993

Alain Prost

Damon Hill

Photo by: Motorsport Images Alain Prost (Williams FW15C Renault)

En 1993, la F1 était très high-tech et la FW15C en était le fer de lance, avec de nombreux systèmes électronique et d'aide au pilotage. Alain Prost l'a d'ailleurs décrite comme "un petit Airbus" avec, entre autres merveilles de technologie, sa suspension active, son contrôle de traction, sa direction assistée ainsi que ses freins antiblocage.

Le nez de la monoplace était alors plus étroit, le capot moteur plus travaillé et l'aileron arrière plus grand, ce qui signifie que Newey et l'écurie Williams ont maximisé l'aérodynamique de la FW15C, en parallèle d'un moteur développant 80 à 100 ch de plus que le V8 Ford utilisé par ses plus proches adversaires, à savoir McLaren et Benetton à l'époque.

Tout cela a contribué à une nouvelle année de domination pour Williams, qui a remporté dix des 16 Grands Prix, Alain Prost décrochant son quatrième et dernier titre de Champion du monde des pilotes.

Williams FW16

Victoire au championnat du monde des constructeurs 1994

Damon Hill vice-champion du monde des pilotes 1994

David Coulthard 8e du championnat du monde des pilotes 1994 (manches 5-6 et de 8 à 13)

Nigel Mansell 9e du championnat du monde des pilotes 1994 (manches 7, puis de 14 à 16)

Photo by: Sutton Images Ayrton Senna (Williams FW16)

Malgré leur victoire au championnat constructeurs, l'année 1994 fut incroyablement triste pour Newey et Williams. Alain Prost ayant pris sa retraite, c'est son grand rival Ayrton Senna qui l'a remplacé, mais le triple Champion du monde allait trouver la mort lors du troisième Grand Prix de la saison, à Imola.

Comme l'explique Newey dans son autobiographie How to build a race car, il ressent encore de la "culpabilité" pour ce crash. "J'ai bousillé l'aérodynamique de la voiture", y écrit-il. Dans le cadre de changements importants, l'écurie Williams était revenue à une suspension passive, la suspension active ayant été interdite en 1994.

La fenêtre de réglages de la FW16 était très étroite, ce qui la rendait difficile à piloter en début de saison. Par conséquent, Williams n'a pas gagné avant la cinquième manche du championnat. En revanche, deux courses plus tard, la voiture était équipée d'améliorations importantes comprenant un nouveau plancher et une carrosserie modifiée, ce qui a permis à l'écurie de Frank Williams de remporter six des neuf Grands Prix restants.

Avec une telle forme au cours de la seconde moitié de l'année 1994, l'équipe britannique est passée de la troisième à la première place du championnat constructeurs, tandis que Damon Hill n'a perdu le titre pilotes qu'avec un seul point de retard sur Michael Schumacher.

Williams FW18

Victoire au championnat du monde des constructeurs 1996

Damon Hill Champion du monde des pilotes 1996

Jacques Villeneuve

Photo by: Motorsport Images Damon Hill (Williams FW18 Renault)

La FW18 fut une autre monoplace dominante produite par Williams et Newey, une nouvelle fois pionnière en matière d'aéro en F1. Newey a en effet créé en 1996 un design, encore présent dans la F1 d'aujourd'hui, qui place le pilote en position plus inclinée dans le cockpit, avec la tête plus basse et les pédales plus hautes.

Cela a abaissé le centre de gravité de la voiture, ce qui signifie que l'aérodynamique de Williams était bien supérieur à celle de ses adversaires. Le puissant V10 Renault a permis à Hill de se qualifier en première ligne à chaque Grand Prix de la saison et il a remporté le championnat, tandis que Williams a marqué deux fois plus de points que Ferrari, deuxième chez les constructeurs.

Williams FW19

Victoire au championnat du monde des constructeurs 1997

Jacques Villeneuve Champion du monde des pilotes 1997

Heinz-Harald Frentzen vice-champion du monde des pilotes 1997

Photo by: Sutton Images Jacques Villeneuve (Williams FW19)

La FW19 a été le dernier châssis Williams à bénéficier de l'apport de Newey, qui a rejoint McLaren avant le début de la saison 1997 et dont le travail a été achevé par Geoff Willis. La voiture était une évolution du modèle précédent, avec une boîte de vitesses plus compacte, mais le changement le plus important était l'introduction du nouveau moteur Renault RS9, plus léger. L'angle en V a été élargi à 71° au lieu des 67° des précédents V10 Renault, ce qui a permis d'abaisser le moteur de 27mm et d'abaisser le centre de gravité de 14mm.

Un tel changement a permis à Williams de s'imposer à nouveau au championnat, avec une fois de plus une voiture conçue par Newey. Même s'il n'était plus disponible pour la développer à la mi-saison, l'équipe a tout de même gagné huit des 17 Grands Prix cette année-là. Jacques Villeneuve a remporté le titre pilotes, battant Michael Schumacher de trois points avant la disqualification de l'Allemand. Williams a également dû faire face à une forte concurrence au classement des constructeurs, où Ferrari n'a terminé qu'à 21 points.

McLaren MP4/13

Victoire au championnat du monde des constructeurs 1998

Mika Häkkinen

David Coulthard 3e du championnat du monde des pilotes 1998

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Mika Häkkinen (McLaren MP4/13)

Les débuts de Newey avec McLaren ont immédiatement été synonymes de succès, puisque la première voiture qu'il a conçue pour l'écurie britannique a remporté les deux titres. Lorsque la saison 1998 a démarré, il est immédiatement apparu que l'ingénieur et son équipe étaient ceux qui s'étaient le mieux adaptés au changement de règlement, les voitures étant désormais plus fines et chaussées de pneus rainurés. McLaren a néanmoins conservé un empattement à peu près identique, car Newey a donné la priorité à la stabilité, restée similaire à celle des voitures de la génération précédente.

Ce design − que d'autres équipes ont rapidement suivi − a permis à McLaren de dominer la saison et de gagner neuf des 16 courses en 1998, Mika Häkkinen coiffant le titre pour la première fois. C'est également la dernière fois, à ce jour, que McLaren s'est imposé au championnat constructeurs.

McLaren MP4/14

2e place au championnat du monde des constructeurs 1999

Mika Häkkinen Champion du monde des pilotes 1999

David Coulthard 4e du championnat du monde des pilotes 1999

Photo by: Motorsport Images Mika Häkkinen (McLaren MP4/14-Mercedes)

La MP4/14 était la voiture la plus rapide de la grille 1999, avec son puissant moteur Mercedes qui a permis à Häkkinen d'obtenir la pole position sur 11 des 16 Grands Prix de la saison. Son aéro était également plus avancée que celle de la MP4/13, mais la voiture avait tout de même des défauts.

McLaren a abandonné à 12 reprises cette saison-là, souvent à cause de problèmes mécaniques, ce que l'équipe a payé dans sa lutte face à Ferrari au championnat constructeurs, terminant finalement deuxième. En revanche, Häkkinen a remporté un deuxième titre consécutif chez les pilotes, portant à sept le nombre de voitures conçues par Newey à avoir été sacrées dans les années 1990.

Red Bull RB6

Victoire au championnat du monde des constructeurs 2010

Sebastian Vettel

Mark Webber

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel (Red Bull Racing RB6 Renault)

Newey a fait un choix risqué en rejoignant Red Bull en 2006, l'équipe ayant terminé septième lors de sa première saison, l'année précédente. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que cette décision se révèle payante, puisque l'ingénieur a contribué à la conception de la voiture ayant mené Red Bull au titre pour la première fois, mettant fin pour lui à 11 ans d'attente.

Il s'agissait de la RB6, qui succédait à la RB5, voiture la plus rapide à la fin du championnat 2009 et victorieuse des trois dernières courses. La RB6 était assez similaire, mais la longueur arrière de la voiture a été maximisée pour favoriser le double diffuseur − dispositif qui améliorait l'appui − tandis que son aileron avant controversé permettait de rouler très bas durant les qualifications en évitant le talonnage.

Ce design a permis à Red Bull de remporter neuf des 18 Grands Prix et de décrocher le titre mondial chez les constructeurs en 2010. Sebastian Vettel a également gagné son premier titre de Champion du monde lors d'un GP d'Abu Dhabi sous tension qui a clôturé la saison.

Red Bull RB7

Victoire au championnat du monde des constructeurs 2011

Sebastian Vettel Champion du monde des pilotes 2011

Mark Webber 3e du championnat du monde des pilotes 2011

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Sebastian Vettel (Red Bull RB7 Renault)

La RB7 est l'une des voitures les plus rapides de l'Histoire de la F1, ayant décroché la pole position lors de tous les Grands Prix de 2011, à une seule exception près. Vettel était sur une autre planète pour ce deuxième titre, battant le record du plus grand nombre de pole positions (15) en une saison détenu par Nigel Mansell depuis 1992 − déjà dans une voiture conçue par Newey à l'époque.

Newey et son équipe ont très bien réussi à surmonter les changements importants apportés au règlement 2011, puisque le double diffuseur a été interdit. À la place, Red Bull a trouvé plus d'appui grâce à son diffuseur soufflé, avec des gaz provenant d'un échappement dont la sortie était située près du flanc intérieur des pneus arrière et dirigée vers la partie extérieure du diffuseur.

La saison 2011 a également été marquée par l'introduction du DRS et le retour du KERS (le système de récupération de l'énergie cinétique). Red Bull a remporté 12 courses cette saison-là et dominé les deux championnats, pilotes et constructeurs.

Red Bull RB8

Victoire au championnat du monde des constructeurs 2012

Sebastian Vettel Champion du monde des pilotes 2012

Mark Webber 6e du championnat du monde des pilotes 2012

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel (Red Bull RB8 Renault)

Contrairement à sa devancière, la RB8 n'a pas affiché une forte domination car les sorties d'échappement devaient désormais se situer dans une zone spécifique, ce qui a contraint Red Bull à modifier son diffuseur soufflé. La saison 2012 s'est révélée très serrée, avec un vainqueur différent lors des sept premières courses et seuls trois des 13 premiers Grands Prix qui sont revenus à Red Bull.

Mais l'équipe a vu son championnat opérer un vrai tournant grâce aux améliorations importantes apportées pour le GP de Singapour. Red Bull s'y est présenté avec un nez redessiné et flexible qui pouvait rapprocher l'aileron avant du sol. La RB8 s'est également dotée d'un double DRS, avec un flux d'air dirigé vers le "beam wing" situé sous l'aileron arrière, ce qui a contribué à réduire la traînée.

S'en est suivie une série de quatre victoires consécutives pour l'équipe, avec au passage une première ligne verrouillée pour la première fois de la saison au Japon, avant de remporter les deux titres lors des deux derniers week-ends.

Red Bull RB9

Victoire au championnat du monde des constructeurs 2013

Sebastian Vettel Champion du monde des pilotes 2013

Mark Webber 3e du championnat du monde des pilotes 2013

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel (Red Bull RB9 Renault)

Afin de réussir à l'emporter en 2012, Red Bull avait retardé le développement de son châssis RB9. Et pourtant, 2013 allait être l'une des saisons les plus dominantes de l'Histoire de l'écurie.

Vettel a décroché un quatrième titre, sacré à trois manches de la fin et nouveau recordman du plus grand nombre de victoires consécutives après avoir remporté les neuf derniers Grands Prix de 2013. Cela s'est fait en dépit de diverses modifications du règlement, notamment en ce qui concerne l'aileron avant, dont la flexibilité ne devait pas dépasser 10mm lorsqu'il était soumis à une charge maximale de 100 kg.

Toutefois, la RB9 était encore dotée de bon nombre des caractéristiques des modèles précédents, se présentant comme une simple évolution qui n'incluait pas le "nez cassé" de 2012. Au final, la RB9 est sortie victorieuse de 13 des 19 Grands Prix cette année-là. Ce furent les derniers succès en championnat de Red Bull et de Newey avant quelques années.

Red Bull RB16B

2e du championnat du monde des constructeurs 2021

Max Verstappen Champion du monde des pilotes 2021

Sergio Pérez

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen (Red Bull Racing RB16B)

Un certain nombre d'ajustements réglementaires pour 2021 ont favorisé une lutte pour le titre restée dans les annales entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Des modifications ont été apportées au plancher, au diffuseur et aux ailettes placées sur les freins arrière afin de réduire la performance aérodynamique de 10% et de mieux gérer les pneus Pirelli.

Avoir moins d'appui a davantage affecté Mercedes, qu'une excellente aéro avait permis de terminer en tête de tous les championnats entre 2014 et 2020, tandis que Red Bull disposait d'une vitesse exceptionnelle grâce à une évolution moteur Honda.

Cela a donné lieu à une lutte incroyablement serrée dans les deux championnats. Verstappen a remporté son premier titre lors du controversé GP d'Abu Dhabi 2021, mais Red Bull a manqué la couronne des constructeurs au profit de Mercedes.

Red Bull RB18

Victoire au championnat du monde des constructeurs 2022

Max Verstappen Champion du monde des pilotes 2022

Sergio Pérez 3e du championnat du monde des pilotes 2022

Photo by: Erik Junius Max Verstappen (Red Bull Racing RB18)

Le championnat 2022 a vu la réintroduction de l'effet de sol en F1 et, comme pour de nombreux changements de règlements par le passé, c'est une voiture conçue par Newey qui s'est imposée comme la référence. Fort de son expérience dans le domaine, Newey a compris que la stabilité de la voiture était essentielle. Ce n'est donc pas un hasard si la RB18 n'a pas été sujette au marsouinage qu'ont connu ses concurrentes.

Red Bull a ensuite concentré ses efforts sur le fait de concevoir une suspension solide, tout en optant pour un concept agressif pour les pontons, rapidement suivi par d'autres équipes. Mais la RB18 a mis du temps à asseoir sa domination, elle qui a commencé la saison 2022 en surpoids. Alors qu'elle était forte en course, Ferrari disposait de la voiture la plus rapide sur un tour, mais Red Bull a réduit le poids de sa monoplace au fil de la saison 2022.

L'écurie de Max Verstappen a ainsi terminé l'année en tant qu'équipe dominante, avec à son actif 17 victoires en 22 Grands Prix et les deux titres décrochés avec plusieurs manches d'avance. Voici donc qu'une autre monoplace pensée par Newey rejoignait le palmarès de la F1 !

Red Bull RB19

Victoire au championnat du monde des constructeurs 2023

Max Verstappen Champion du monde des pilotes 2023

Sergio Pérez vice-champion du monde des pilotes 2023

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen (Red Bull Racing RB19)

La RB19 est statistiquement la voiture la plus dominante de l'Histoire de la F1, après avoir remporté les deux championnats avec le plus haut pourcentage de victoires sur une saison.

Il s'agissait d'une évolution de la RB18, mais avec un grand changement au niveau du plancher qui, au lieu d'être plat, comportait deux tunnels canalisant le flux d'air vers le diffuseur. La RB19 a également été reconnue pour son efficacité, produisant beaucoup d'appui tout en étant rapide en ligne droite.

Adrian Newey a beau avoir remporté un grand nombre de titres, 2023 a probablement été sa meilleure année. La RB19 s'est révélée pratiquement inarrêtable, le GP Singapour étant son seul échec, avec des difficultés de réglages tout au long du week-end et une course terminée au pied du podium.