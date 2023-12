Alonso : Je suis chanceux d'être en F1 du temps de Newey

Adrian Newey, le responsable technique de Red Bull, est déjà vu depuis longtemps comme une figure majeure de la discipline et l'un des ingénieurs les plus brillants et influants du monde de la F1. Dans la discipline depuis le milieu des années 1980, il a été derrière la conception de 14 monoplaces ayant permis de glaner au moins un titre mondial chacune (pour un total de 12 titres constructeurs et 13 titres pilotes).

La première fut la Williams FW14B de 1992 pilotée notamment par Nigel Mansell, qui remporta aisément les deux couronnes mondiales, et la dernière en date est la Red Bull RB19, qui a permis le troisième sacre de Max Verstappen et pulvérisé les records historiques de domination en signant 21 victoires en 22 épreuves durant la campagne 2023.

Plus tôt dans l'année, pour le podcast Beyond the Grid, Newey avait souligné que parmi les regrets de sa carrière, se trouvait le fait de n'avoir jamais croisé la route de deux géants de la discipline que sont Lewis Hamilton et Fernando Alonso : "Émotionnellement, j'imagine que [je regrette d'avoir refusé les avances de Ferrari], dans une certaine mesure. Tout comme, par exemple, travailler avec Fernando [Alonso] et Lewis [Hamilton] aurait été fabuleux. Mais ça ne s'est jamais fait. Ce sont juste les circonstances parfois, c'est comme ça."

Interrogé récemment sur ces propos, Alonso a pour sa part déclaré qu'avoir couru en F1 du temps de Newey était déjà un privilège en soi. Aussi, le pilote de 42 ans ne désespère pas d'avoir l'opportunité de travailler avec le Britannique d'ici la fin de sa carrière dans la discipline : "C'est une légende de la discipline. Nous avons été très proches de travailler ensemble à plusieurs reprises et nous en avons parlé."

Adrian Newey observant l'Aston Martin de Fernando Alonso au GP du Canada.

"Je me souviens que lorsqu'il a publié un livre il y a quelques années en Espagne, j'ai eu le privilège de faire la première page, la préface. Pour moi, c'est juste incroyable d'avoir eu la chance de travailler dans le même environnement que lui. Même si nous n'avons jamais travaillé ensemble, je suis heureux de vivre et de piloter à cette époque, alors qu'Adrian Newey construit des Formule 1."

"J'aimerais un jour travailler avec lui... Je conduirai l'[Aston Martin] Valkyrie [le projet de voiture de route et de piste initialement porté par Newey] à la maison et peut-être que je ressentirai déjà quelque chose lorsque je monterai à bord et que ça me rendra heureux."

Quand il est souligné avec humour qu'Alonso avait de l'admiration pour un ingénieur qui lui a potentiellement coûté quelques titres mondiaux, il a répondu en plaisantant : "Sur plus de deux décennies, [Newey a] coûté le titre à 19 pilotes !"

Avec Alex Kalinauckas et Matt Kew