Red Bull-VCARB : Alpine appelle à la prudence sur le sujet

Depuis la fin d'année 2023, le dossier des liens entre écuries dans le cadre des règles de la Formule 1 est revenu sur le devant de la scène. La raison derrière cela, c'est le rapprochement entre les équipes Red Bull Racing et Visa Cash App RB, qui sont dans le même temps toutes les deux détenues par une seule et même entreprise, Red Bull, et qui cohabitent en F1 depuis 2006.

La résurgence de ce débat a non seulement beaucoup à voir avec cette multipropriété mais également avec le contexte actuel de la discipline. Depuis 2021, un plafond de dépenses a été mis en place, qui a principalement eu pour effet de restreindre la marge de manœuvre des plus grosses structures ; d'aucuns imaginent que des liens resserrés entre deux écuries appartenant au même groupe pourraient permettre d'utiliser ces deux budgets dans un effort concerté, en contrevenant ou pas aux règles sur le partage des pièces et de la propriété intellectuelle.

Interrogé sur le sujet en marge des essais hivernaux 2024 de F1, le directeur d'Alpine, Bruno Famin, a répondu : "Je pense que si nous pouvons réduire le nombre de pièces que nous pouvons [partager], et je crois que la FIA est déjà en train de le faire, [...] les choses iront dans le bon sens. Et l'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a un règlement, la FIA est le régulateur, et c'est à la FIA de s'assurer que tout le monde se conforme au règlement."

Le règlement peut toujours être amélioré. Mais soyons prudents, car en général, lorsque vous essayez de résoudre un problème, vous en créez cinq autres...

Comme Toto Wolff avant lui, le Français ne s'inquiète pas vraiment du dossier Red Bull-VCARB, estimant que les règles en place et la vigilance de la FIA sont suffisantes pour garantir que des mauvaises pratiques ne se mettent pas en place : "La multipropriété, pour autant que l'on respecte les règles, l'ensemble des règles existantes, financières, techniques, sportives... Nous pouvons peut-être améliorer les règles. Mais pour autant que tout le monde respecte les règles, [tout va bien]. Un ensemble de règles n'est jamais idéal. Nous essaierons toujours de trouver une faille."

"Après, nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit dans ce cas, et encore une fois, je pense que nous devons faire confiance à la FIA, et je fais confiance à la FIA pour vérifier que tout le monde respecte les règles. Et je suis sûr à 100% que les dix équipes de F1 que nous sommes ne veulent pas être prises en train d'enfreindre les règles. Et c'est tout. Après, le règlement peut toujours être amélioré. Mais soyons prudents, car en général, lorsque vous essayez de résoudre un problème, vous en créez cinq autres..."