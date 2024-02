Horner : "L'engagement de Red Bull en F1 devrait être applaudi"

À plusieurs reprises depuis décembre dernier, Zak Brown a manifesté de sérieuses inquiétudes vis-à-vis des liens techniques entre Red Bull Racing et Visa Cash App RB, deux écuries propriété du groupe Red Bull. Les deux structures cohabitent en Formule 1 depuis 2006 et celle de Faenza bénéficie de certains éléments fournis par celle de Milton Keynes, dans la limite toutefois de ce que permet la réglementation, très encadrée à ce sujet.

Patron de McLaren, Zak Brown s'est dit "très préoccupé par l'alliance" entre les deux équipes en décembre dernier, puis a réitéré le mois dernier le fait que cette multipropriété était un "grave problème" sur lequel la F1 allait devoir se pencher. Des critiques que dénonce aujourd'hui Christian Horner, directeur de Red Bull Racing.

"Je ne comprends pas l'agitation qu'il y a autour de cette question", réagit le Britannique dans le paddock de Bahreïn. "Je ne comprends pas le bruit qui est fait à ce sujet. Et je pense en fait que Red Bull devrait être applaudi pour le soutien, l'investissement, et les emplois créés dans les bons moments et, surtout, dans les mauvais. Pour moi, c'est vraiment un non-problème."

On devrait en être reconnaissant plutôt que de tourner ça en dérision et d'essayer de le compromettre.

Christian Horner a rappelé le bilan de Red Bull en F1.

Christian Horner fait ainsi allusion à l'engagement réaffirmé de Red Bull en Formule 1 à la fin des années 2010, alors que les grands constructeurs (BMW, Honda, Renault et Toyota), désertaient un à un la discipline en pleine crise financière.

"Red Bull est resté déterminé et ils ont continué à soutenir les deux écuries pendant cette période difficile", insiste-t-il. "La réglementation a ensuite évolué, évidemment, et l'écurie de Faenza a dû faire les choses d'elle-même. D'autres investissements ont donc été réalisés pour l'infrastructure de Faenza."

"Après il y a eu le Covid et Red Bull, une fois de plus, s'est montré à la hauteur et a entièrement soutenu les deux équipes. Red Bull a fait preuve de responsabilité lors de la reprise pendant le Covid, avec deux Grands Prix ajoutés [sur le Red Bull Ring] pour permettre de relancer le championnat après la pandémie. Alors l'engagement de Red Bull en F1 et envers ces deux écuries est incroyable et devrait être applaudi. On devrait en être reconnaissant plutôt que de tourner ça en dérision et d'essayer de le compromettre."

Christian Horner répète enfin que Red Bull Racing et VCARB sont "deux écuries totalement séparées", avec "des personnalités différentes, des caractères différents" et, surtout, que toutes les deux "se conforment en permanence au règlement" qui encadre leur partenariat technique. "En fait, les relations sont beaucoup moins étroites que celles de certaines équipes avec leur motoriste", conclut-il.