Alonso décrit des "conditions difficiles" à cause du vent à Bahreïn

Avec toute l'expérience qui le caractérise, Fernando Alonso se garde bien de se livrer déjà à des pronostics sur la saison à venir, alors que les essais hivernaux battent leur plein à Bahreïn.

Le double Champion du monde, qui a bouclé une trentaine de tours avec l'Aston Martin AMR24 jeudi matin, rappelle que les facteurs qui entrent en ligne de compte sont beaucoup trop nombreux à ce stade pour tirer la moindre conclusion. Il pointe également des conditions qui ne sont pas forcément toujours idéales, à cause d'un vent très présent qui perturbe parfois pilotes et écuries cette semaine sur le circuit de Sakhir.

"C'est difficile à dire. Ce ne sont que des essais et nous n'avons aucune idée de ce que les autres font", insiste-t-il. "Même notre programme est en constante évolution, en fonction du temps à notre disposition."

"Je pense que les conditions de ces deux derniers jours, surtout avec le vent, ont été difficiles pour tout le monde. On a vu quelques chaleurs, même pour Max [Verstappen] hier dans les premiers tours. Ça n'a pas duré longtemps mais c'était difficile pendant quelques tours, en tout cas sur la Red Bull."

Tout le monde a franchi un cap.

Fernando Alonso a tout de même acquis une certitude à ce stade de cette courte préparation qu'il a vertement décriée il y a quelques jours. Selon lui, "tout le monde a franchi un cap" en matière de performance. "Il s'agit de savoir qui en a fait un peu plus que la concurrence", ajoute-t-il.

"Ce ne sera que le premier Grand Prix d'une longue saison [la semaine prochaine à Bahreïn] donc nous devons continuer à travailler, à comprendre la voiture au cours de ces trois jours mais aussi des premières courses. Et puis McLaren a même montré l'an passé que, peu importe comment l'on débute la saison, tout peut basculer très rapidement avec ces voitures si l'on trouve un point magique. Alors nous allons continuer à travailler."

Interrogé plus précisément sur sa monoplace et sur les sensations qu'elle lui procure, le pilote espagnol se montre plutôt optimiste : "Je pense que c'est clairement un pas en avant par rapport à l'an dernier. Nous avons compris beaucoup de choses en deuxième partie d'année 2023, et nous avons appliqué ces leçons à la voiture de cette année. Tout se passe bien, mais c'est difficile à dire pour l'instant."