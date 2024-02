Alonso : Trois jours d'essais de pré-saison, c'est "injuste"

Au cours des dernières années, les essais de pré-saison se sont considérablement réduits en Formule 1, passant de deux sessions de quatre jours chacune, généralement à Barcelone, à une seule session de trois jours organisée sur le circuit de Bahreïn. Si l'organisation d'un test plus court sur le même site que la première manche de la saison apparaît plus logique et moins coûteux pour les équipes, Fernando Alonso estime que les pilotes sont lésés par le manque d'entraînement.

Les écuries ne font rouler qu'une seule voiture par jour, ce qui, grâce aux outils de simulation modernes, est généralement suffisant pour préparer la nouvelle saison. Mais cela signifie aussi que les pilotes n'ont qu'un jour et demi chacun pour s'adapter à leur nouvelle monoplace, en espérant ne pas connaître de problèmes venant impacter ce roulage déjà réduit.

"Nous avons des essais très limités à Bahreïn", a déclaré le pilote Aston Martin. "J'ai réfléchi tout l'hiver à ce sujet, à quel point il est injuste que nous n'ayons qu'un jour et demi pour préparer un championnat. Il n'y a aucun autre sport au monde [où cela se produit], avec tout l'argent en jeu, tout le marketing, toutes les bonnes choses que nous disons à propos de la Formule 1 et du fait qu'elle est de plus en plus proche des fans."

"Je ne comprends pas pourquoi nous n'allons pas à Bahreïn pour quatre jours, ce qui pourrait être deux jours chacun pour les pilotes. Si vous passez à trois, un nombre impair, vous ne pouvez pas le diviser entre les pilotes. Et je ne sais pas pourquoi nous n'y allons pas avec deux voitures, sachant que nous sommes déjà à Bahreïn et que nous courons la semaine suivante."

Lire aussi : Formule 1 Cette astuce de légalité sur l'aileron de la Mercedes W15

Alonso n'est pas le seul pilote à se dire en faveur de l'utilisation de deux voitures par équipe lors des essais de pré-saison. George Russell, pilote Mercedes et directeur du GPDA, soutient également l'idée. "Personnellement, je ne pense pas que trois jours suffisent, car il ne faut pas oublier que du point de vue d'un pilote, cela représente un jour et demi", a-t-il indiqué l'année dernière.

"Pouvez-vous imaginer Rafael Nadal passant 12 semaines sans frapper une balle et se rendant directement à Roland-Garros avec un jour et demi d'entraînement ? Cela n'arriverait jamais. Je comprends pourquoi nous faisons cela [mais] je pense que trois jours avec deux voitures serait probablement une bonne chose."