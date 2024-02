Takuma Sato devient conseiller exécutif chez Honda

L'ancien pilote de Formule 1 Takuma Sato vient d'être recruté par Honda pour devenir conseiller exécutif du HRC, la branche sportive du constructeur japonais regroupant désormais sous le même toit toutes ses activités compétition.

Lié à la marque tout au long de sa carrière, le pilote nippon n'a pas encore raccroché le casque et participera en mai prochain avec l'équipe Rahal Letterman Lanigan Racing aux 500 Miles d'Indianapolis, où il s'est déjà imposé à deux reprises (2017 et 2020).

Honda Racing Corporation estime qu'à 47 ans, Takuma Sato "apportera des conseils et un soutien dans les stratégies et programmes de développement des pilotes que Honda poursuivra au Japon comme en dehors, les engagements en compétition et la structure opérationnelle des activités sportives". Il jouera également un rôle sur le plan marketing pour promouvoir l'image du HRC.

Honda ne fait pour le moment pas allusion à une implication plus précise de sa recrue dans le futur programme F1 qui se prépare avec Aston Martin. À partir de la saison 2026, le constructeur japonais motorisera officiellement l'écurie de Silverstone sous l'égide de la nouvelle réglementation.

"Je suis très fier d'être nommé conseiller exécutif du HRC", explique Takuma Sato. "Cela représente mes liens avec Honda, qui a soutenu mes défis pour réaliser mes rêves pendant tant d'années, main dans la main. En plus de transmettre aux générations futures les compétences et l'expérience que j'ai accumulées, je resterai un compétiteur et continuerai à relever de nouveaux challenges avec Honda/HRC, sans perdre mon état d'esprit se résumant à : 'Pas d'attaque, pas de chance'. Je m'efforcerai de contribuer au développement des activités de Honda en sports mécaniques."

Takuma Sato a couru en Formule 1 de 2002 à 2008 chez Jordan, BAR puis Super Aguri, décrochant un unique podium au Grand Prix des États-Unis en 2004... à Indianapolis.

Président du HRC, Koji Watanabe souligne l'apport "aux multiples facettes" dont Honda va bénéficier grâce à Takuma Sato. "Nous saluons le défi audacieux qu'il relève en participant de nouveaux aux 500 Miles d'Indianapolis cette année, et nous espérons qu'il atteindra l'objectif très particulier de les gagner pour la troisième fois."