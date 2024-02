La F1 espère que l'affaire Horner "sera clarifiée dès que possible"

Muette depuis que l'affaire a été révélée, la Formule 1 a adressé un communiqué ce dimanche indiquant qu'elle avait été informée de l'enquête indépendante visant Christian Horner chez Red Bull Racing.

La maison mère Red Bull a confié cette enquête à un avocat externe après avoir pris connaissance d'accusations à l'encontre du directeur de son écurie de Formule 1. Celles-ci ont été formulées par une employée de l'équipe basée à Milton Keynes, dénonçant le comportement du Britannique sans que les faits reprochés n'aient été rendus publics.

En fin de semaine dernière, Christian Horner a été entendu à Londres pendant plus de huit heures par l'avocat chargé de cette enquête. Toutefois, aucune conclusion n'a suivi et l'incertitude se poursuit autour de son avenir à la tête de la structure championne du monde en titre. Red Bull a simplement confirmé l'existence de cette enquête, tout en précisant prendre le sujet "très au sérieux" sans faire de commentaires supplémentaires.

C'est par voie de communiqué que la Formule 1 a rompu le silence sur cette affaire, dans laquelle Christian Horner bénéficie à ce stade de l'enquête de la présomption d'innoncence.

"Nous avons pris note que Red Bull a lancé une enquête indépendante sur des accusations internes chez Red Bull Racing", font savoir les dirigeants de la Formule 1. "Nous espérons que l'affaire sera clarifiée dès que possible, à l'issue d'un processus équitable et approfondi. Nous ne ferons pas d'autres commentaires à ce stade."

Malgré ce contexte très délicat, Christian Horner était présent jeudi dernier pour la présentation officielle de la Red Bull RB20. Toujours à la tête de l'écurie, qui participera dès mercredi prochain aux essais hivernaux sur le circuit de Bahreïn, il a reconnu des "distractions" mais a également assuré qu'il avait reçu beaucoup de soutien.

"Des accusations ont été formulées et je les nie totalement", a-t-il insisté. "Je me conforme à cette procédure, qui suivra son cours. Je ne peux donc pas faire d'autres commentaires. Il s'agit d'une procédure privée de l'entreprise. Mais j'espère qu'elle sera conclue dans un avenir proche."

"Inévitablement, il y a des distractions, mais l'équipe est très soudée. Tout le monde se concentre sur la saison à venir. Tout se passe donc quasiment comme si de rien n'était. Le soutien a été fantastique. Il est évident que je me concentre sur la saison à venir. Les choses se sont déroulées normalement. Bien entendu, il y a une enquête à laquelle je me conforme et à laquelle je collabore pleinement. Mais cela se passe en arrière-plan, pendant que nous préparons la saison à venir."