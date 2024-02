Horner reconnaît des "distractions" liées à l'enquête Red Bull

Depuis une douzaine de jours, le monde de la Formule 1 sait que Christian Horner est sous enquête interne chez Red Bull, pour des faits présumés dont la nature n'a pas été révélée. Vendredi dernier, le PDG et directeur de Red Bull Racing, l'écurie de la marque autrichienne, était entendu pendant plusieurs heures à Londres par les enquêteurs indépendants mandatés par la firme pour faire la lumière sur les éléments révélés à son encontre.

Moins d'une semaine plus tard, Horner était cette fois face aux journaliste, ce jeudi, alors que Red Bull a révélé sa toute nouvelle RB20, la voiture qui aura la charge de poursuivre la domination du constructeur sur la discipline reine. Et forcément, dans un contexte où l'avenir de celui qui est à la tête de l'écurie depuis 2005 s'écrit en pointillés tant que l'enquête n'aura pas abouti, impossible d'échapper aux interrogations sur le sujet.

Tout se passe donc comme si de rien n'était. Le soutien a été fantastique.

Aussi, quand Motorsport.com a soulevé la question des perturbations liées à cette enquête lors du point presse de ce jour, Horner a répondu : "Inévitablement, il y a des distractions, mais l'équipe est très soudée. Tout le monde se concentre sur la saison à venir. Tout se passe donc quasiment comme si de rien n'était. Le soutien a été fantastique."

"Il est évident que je me concentre sur la saison à venir. Les choses se sont déroulées normalement. Bien entendu, il y a une enquête à laquelle je me conforme et à laquelle je collabore pleinement. Mais cela se passe en arrière-plan, pendant que nous préparons la saison à venir."

"Des allégations ont été formulées et je les nie totalement", a-t-il ajouté dans une conférence donnée à des médias néerlandais, dont Motorsport.com. "Je me conforme à cette procédure, qui suivra son cours. Je ne peux donc pas faire d'autres commentaires. Il s'agit d'une procédure privée de l'entreprise. Mais j'espère qu'elle sera conclue dans un avenir proche."

Christian Horner joue la carte de l'unité chez Red Bull.

Quand il lui est plus tard demandé si ces "distractions" risquaient d'affecter son écurie de quelque manière que ce soit si une conclusion à cette affaire n'intervient pas d'ici le début de saison, Horner d'ajouter : "Je pense que l'équipe est prête pour la saison à venir et que nous sommes en très bonne posture."

"Nous sommes entièrement concentrés sur la compétition. J'ai hâte d'être à Bahreïn la semaine prochaine et de voir la RB20 rouler. Et la seule chose qui focalise l'attention de tout le monde, c'est la voiture. Nous sommes très unis et soudés dans cet objectif."

Le fait d'insister sur l'unité de l'écurie dans cette période ne semble pas anodin. En effet, depuis que Red Bull a confirmé publiquement l'enquête en cours, des voix laissent entendre qu'en interne, la direction de l'écurie est au centre d'une lutte de pouvoir qui aurait débuté au décès de Dietrich Mateschitz.

"Nous sommes très unis", a assuré à nouveau Horner. "Nous avons toujours eu un soutien énorme de la part des actionnaires depuis le décès de Dietrich, ils nous ont énormément soutenus et cela se voit au niveau de l'investissement dans Powertrains [le département moteur de Red Bull], pour l'avenir de la Formule 1."

Avec Jonathan Noble, Ronald Vording et Filip Cleeren