Gasly a déjà "des sensations assez claires" au volant de l'Alpine

Il ne précisera pas tout de suite si elles sont positives ou non, mais Pierre Gasly assure avoir déjà "des sensations assez claires" au volant de l'Alpine A524. Le Français était en piste ce jeudi matin sur le circuit de Bahreïn mais n'a pas pu boucler tout le programme prévu en raison de l'interruption provoquée par un problème de vibreur.

S'il a parcouru 33 tours, il a surtout poursuivi le précieux travail de récolte des données en procédant notamment à des tests aéro à vitesse constante, équipé des grilles de capteurs prévues à cet effet.

"On est encore en train de découvrir cette voiture, d'explorer un peu son fonctionnement", explique Pierre Gasly au micro de Canal+. "Donc beaucoup de tests aéro, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus fun dans la voiture en matière de pilotage. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus satisfaisant parce que la voiture n'est pas réglée pour la performance, mais on sait que c'est très important pour les ingénieurs afin de comprendre la manière dont la voiture fonctionne."

Ces tests aéro ont toutefois apporté des premiers éléments de réponse visiblement très importants pour les pilotes et les ingénieurs de l'écurie d'Enstone.

"Il y a beaucoup à comprendre, surtout à la suite des tests qu'on a faits hier", souligne Pierre Gasly. "Il y a eu deux ou trois tests aéro où l'on n'est pas forcément censés avoir un ressenti, mais sur lesquels j'ai vraiment eu des sensations qui étaient assez claires. On essaie d'analyser tout ça et on va essayer de se diriger dans la bonne direction pour le week-end prochain."

"Ce matin, c'était encore récolter le maximum de données pour l'équipe, en mettant beaucoup de flow-viz sur la voiture pour essayer de comprendre les flux aéro. On arrive à identifier les premières faiblesses de cette voiture et les choses sur lesquelles il va falloir travailler."

La recherche de runs plus performants se fera davantage vendredi, un moment que le Normand attend avec impatience pour pousser un peu plus sa nouvelle monoplace dans ses retranchements.

"Les deux tiers des tests sont déjà passés, même si j'ai l'impression d'avoir fait 15 tours dans la voiture !", observe-t-il. "Demain on va essayer de pousser un petit peu plus, de voir un peu ce que la voiture a dans le ventre et ce que l'on arrive à faire. Pour l'instant c'est un peu tôt, on ne se concentre que sur nous-mêmes."