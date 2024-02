Ocon pointe une Alpine "pas facile à conduire" mais à fort potentiel

Esteban Ocon était ce matin le premier pilote à étrenner l'Alpine A524 lors des tests de Bahreïn, avant de céder son baquet à Pierre Gasly pour la séance de l'après-midi. Au terme de ces quatre premières heures de roulage, qui l'ont vu signer 60 tours de piste, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 a estimé que le bilan était plutôt bon, affirmant avoir décelé du potentiel en dépit d'une voiture pas forcément simple à piloter.

"Ça s'est bien passé", a-t-il d'abord déclaré au micro de Canal+. "On a eu un programme où on n'a pas eu de soucis, du début à la fin. J'ai eu une petite frayeur au virage 4, où je suis un peu sorti large mais on n'a rien endommagé, on a pu continuer sans problème. Il faut tester les limites de la voiture au début."

"On a, je pense, une bonne marge de progression parce qu'on avait une voiture qui n'était pas facile à conduire ce matin, mais on a déjà beaucoup progressé et vu des voies pour l'améliorer. C'est ce que Pierre va essayer de faire cet après-midi. On sait que ça va beaucoup plus vite l'après-midi aussi avec les températures, donc certains problèmes devraient être masqués. En tout cas, c'est un bon début, c'est une bonne première journée jusqu'à maintenant."

L'Alpine A524 est issue d'une orientation technique différente de celle prise les saisons précédentes, avec un renouvellement important. Aussi, la communication de l'écurie depuis sa présentation est plutôt claire : il s'agit d'un pas en arrière assumé, avec l'espoir d'en faire deux avant par la suite.

"C'est une voiture complètement nouvelle, et c'est ce qu'on voit pour l'instant", a insisté Ocon quand la question du nouveau projet lui a été posée. "Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on redécouvre, qu'on explore encore une fois, et c'est pour ça que ces trois jours sont là. Mais pour l'instant, la fiabilité était parfaite et il faut qu'on continue, sur ces trois jours, à comprendre pour être bien prêts pour le week-end [de Grand Prix]. Malgré tout ça, il faudra qu'on progresse pendant l'année. Et même si on ne commence pas au top niveau la première course, on sait qu'on a une bonne marge de progression."

Après la fiabilité, quelles seront les cases à cocher pour la suite de ces essais ? "Demain, ça va être de changer de conditions, parce que je vais rouler l'après-midi. On aura un peu plus de pneus plus tendres et on va rouler différemment, faire des tests dans les bonnes températures, moins de longs runs, peut-être des runs un petit peu plus courts. On verra demain, mais l'objectif sera un peu plus de tester dans les bonnes conditions et c'est aussi ma seule chance de le faire parce que je ne roule qu'une fois l'après-midi aux bons horaires."